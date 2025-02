Futuro hoje: Rostelecom provará que a casa pode ser inteligente, confortável e segura

A Rostelecom continua uma série de eventos de treinamento como parte do projeto criativo “Ensemble para o futuro digital” e convida em 12 de fevereiro para o webinar “Smart House – uma tecnologia para uma vida confortável. 2025 “Tendências.

A reunião on -line é organizada para todos os interessados ​​no desenvolvimento de tecnologias da Internet, assistentes digitais e decisões para uma casa inteligente.

O que você acha que quando ouve a frase “Smart Home”? Provavelmente, sobre uma crônica inteligente que hoje é muito popular na Rússia. De acordo com o estudo da GFK, 52% dos russos que vivem em cidades inteligentes já usam ativamente dispositivos domésticos inteligentes.

No entanto, o sistema de uma casa inteligente é principalmente um sistema que muda a qualidade de vida em detrimento de vários dispositivos. Entre eles estão vários sensores, sistemas de ventilação e iluminação, eletrocarries, animais de estimação e muitos outros alimentadores e muito mais do que até agora é muito menor que as famílias. Durante o webinar, os especialistas falarão detalhadamente sobre as ferramentas e serviços digitais disponíveis, bem como o que nos espera em um futuro próximo.

Como e que tipo de cenários de automação "domiciliar" podem ser definidos para os pedidos de usuários individuais hoje? Como descobrir na estrada para trabalhar em alguns segundos se houver um lugar livre no estacionamento da casa? E como alimentar seu gato à distância quando não há ninguém no apartamento? Representantes do Serviço Digital "Rostelecom. Smart House" e "Rostelecom. A plataforma principal" nos dirá em detalhes os produtos inteligentes da empresa e mostrarão que a tecnologia pode ser simples e confortável!















A questão da segurança não ficará sem atenção. Os palestrantes dissiparão os mitos mais populares entre usuários em potencial, incluindo uma ameaça de vazar dados pessoais e uma possível “revolta” de inteligência artificial, e provarão que uma casa inteligente não tem medo. Além disso, alguns participantes compartilham sua experiência pessoal e contarão como funciona sua própria casa inteligente.

O início do webinar às 10:00 (horário de Moscou),

Conexão com a plataforma de difusão – a partir das 9h45.

A duração do webinar é de 1,5 horas (levando em consideração as respostas às perguntas públicas).

Você pode se registrar no link

Palestrante:

Stanislav Zhuravlev, diretor da “Smart House. Rostelecom “;

Dmitry Rogozin, diretor do diretor do escritório de produtos “Key. Rostelecom”;

· Alexander Kononov, Futureologolog, especialista em Ras.

Lembramos que as inscrições para a competição “juntas no futuro digital” são aceitas até 28 de fevereiro. Representantes da mídia regional e blogosfass podem se tornar participantes. Os parceiros do projeto são o Ministério do Cyphra da Rússia e a Aliança para a proteção das crianças no ambiente digital.

*Anúncio. Anonceur PJSC Rostelecom Tin: 77070493888