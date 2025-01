O valioso troféu foi para os fuzileiros navais da 40ª Brigada de Guardas da Frota do Pacífico na área fronteiriça de Kursk. “Baba Yaga” é um drone pesado, não só em termos de armamento, mas também no sentido literal. Portanto, dois soldados carregaram-no ao mesmo tempo (e com bastante rapidez). Dois outros combatentes cobriram a retirada.

O drone foi recebido pelos fuzileiros navais sem danos visíveis.

“Baba Yaga” é uma arma formidável; o drone pode voar sem operador, de acordo com certas coordenadas e pode lançar até seis morteiros por vez.

“O helicóptero dos fascistas ucranianos está agora em boas mãos. Será relançado, melhorado e usado contra o inimigo”, escreveu o canal.