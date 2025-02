G7 reafirma o compromisso com a integridade territorial da Síria, Líbano

Os ministros das Relações Exteriores do G7, que representam o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, reafirmaram seu compromisso com a integridade territorial da Síria e do Líbano durante uma reunião na Alemanha no sábado.

Os ministros se concentraram nos desafios políticos, de segurança e humanitários na região, particularmente em Israel, Gaza, Líbano, Síria e Irã, de acordo com uma declaração conjunta.

Eles reafirmaram seu apoio a uma solução de dois estados ao conflito israelense-palestino e enfatizaram a importância do alto incêndio entre Israel e Hamas.

Eles solicitaram a liberação de reféns e uma expansão da ajuda humanitária a Gaza.

Os ministros do G7 se reuniram pela primeira vez sob a presidência do Canadá em 2025, nos bancos da Conferência de Segurança de Munique, onde também discutiram a atual guerra da Rússia na Ucrânia.

Eles reiteraram seu compromisso de alcançar a paz a longo prazo e um ucraniano forte e próspero, enfatizando a importância de “garantias de segurança robustas” para evitar uma maior escalada.

O grupo prometeu apoio contínuo à Ucrânia, incluindo apoio financeiro e sanções direcionadas à Rússia.

Eles enfatizaram que sanções adicionais dependeriam da vontade da Rússia de participar de “esforços de boa fé” para acabar com a guerra, garantindo “segurança e estabilidade a longo prazo da Ucrânia como um país soberano e independente”.

O G7 condenou a ajuda militar e de uso duplo à Rússia da China, Coréia do Norte e Irã, enfatizando que esse apoio “não pode ser tolerado”.

Com relação à Síria, o G7 recebeu os resultados da Conferência Internacional sobre a Síria, organizada pela França em 13 de fevereiro.

Eles reiteraram seu compromisso de apoiar uma transição política inclusiva na Síria, de acordo com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU, e expressaram seu apoio aos recentes desenvolvimentos políticos do Líbano, incluindo a eleição do presidente Joseph Aoun e a formação de um novo governo .

“Os membros do G7 reafirmaram seu compromisso com a estabilidade, a soberania e a integridade territorial de ambos os países”.

Os ministros também condenaram fortemente o Irã, criticando suas “ações desestabilizadoras” no Oriente Médio, incluindo o enriquecimento rápido de urânio e o apoio de grupos armados.

Eles condenaram a proliferação do Irã de mísseis e drones balísticos e sua “repressão transnacional”.

No Indo-Pacífico, o G7 reafirmou seu compromisso com uma região livre, aberta e segura, condenando a expansão militar da China no Mar da China Meridional.

Eles também expressaram preocupação com os programas nucleares e de mísseis na Coréia do Norte, pedindo ao regime que abandone suas armas de destruição em massa e cessam todo o apoio à guerra russa contra a Ucrânia.

Olhando para o futuro, os ministros das Relações Exteriores do G7 estão programadas para se reunir novamente em Charlevoix, Quebec, de 12 a 14 de março para continuar as discussões sobre os desafios de segurança global.