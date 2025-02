Gabinete aprovou as regras para realizar o exame no exterior

A primeira categoria inclui graduados que agora vivem no exterior, mas estudam as escolas russas remotas remotamente ou na educação familiar. Por exemplo, podem ser filhos de missões diplomáticas.

A categoria de refugiados inclui crianças que estão na Rússia e estudam em escolas públicas, onde foram adquiridas do ano letivo desde 2021/22. Cidadãos de estados estrangeiros que chegaram à Rússia em conexão com as ações hostis de seus países.

O documento observa que a certificação é realizada para ambas as categorias de cidadãos, na forma de uma certificação intermediária, com base na qual um certificado é emitido ou na forma de OGE e no exame. Regras semelhantes se aplicam nos três anos anteriores.

As crianças têm o direito de mudar sua escolha, mas o mais tardar duas semanas antes do início dos exames correspondentes. Para fazer isso, você deve enviar um pedido ao Comitê de Pesquisa do Estado.

Aqueles que escolhem o tamanho dos exames estaduais, mas não conseguem entregá -los ou obter um resultado insatisfatório em mais de dois tópicos na 9ª série e mais de um sujeito no 11º, podem suportar uma certificação intermediária.