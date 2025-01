Gabinete de Karnataka liderado pelo ministro-chefe Siddaramaiah aprova desembolso de empréstimo de longo prazo de Rs 137,85 crore – Karnataka News

O Gabinete de Karnataka, presidido pelo Ministro-Chefe Siddaramaiah, concedeu aprovação administrativa para o desembolso de um empréstimo de longo prazo de 137,85 milhões de rupias, concedido pelo Ministério das Finanças no âmbito do Esquema Especial de Assistência de Capital.

O empréstimo visa apoiar as despesas de capital do Estado e o Ministro HK Patil enfatizou que a decisão se baseou na capacidade e credibilidade do Estado. Salientou que o empréstimo apoiaria o desenvolvimento equilibrado e garantiria a viabilidade da gestão do bem-estar público, minimizando ao mesmo tempo o fardo para o Estado.

O Gabinete deu luz verde a outros projectos importantes.

CORPORAÇÃO MUNICIPAL DE DHARWAD

A Corporação Municipal Hubli-Dharwad será agora dividida, criando uma Corporação Municipal Dharwad separada. A mudança reconhece a importância cultural de Dharwad e visa melhorar a eficiência administrativa da região.

FINANCIAMENTO PARA INSTITUIÇÕES VETERINÁRIAS

Estas incluem a construção de novos edifícios para 200 instituições veterinárias, com um orçamento de 100 milhões de rupias, destinadas a substituir instalações obsoletas e alugadas. Esta iniciativa faz parte do esforço do estado para melhorar os serviços veterinários com o apoio do NABARD.

PROMOÇÃO À EDUCAÇÃO

O Gabinete também aprovou um orçamento de Rs 149,75 milhões para a construção de uma faculdade constituinte da Universidade Tecnológica Visvesvaraya em Vadaganahalli, Chintamani taluk em Chikkaballapura. Espera-se que este projeto melhore o acesso ao ensino técnico na zona rural de Karnataka, apoiando as crescentes necessidades educacionais do estado.

O Gabinete também aprovou o fornecimento de itens essenciais, como lençóis, mosquiteiros, agasalhos e roupas de dormir para estudantes de escolas residenciais e albergues governamentais na região de Kalyan Karnataka. O custo total desses itens faz parte das iniciativas do Plano Componente Especial e do Subplano Tribal, garantindo melhores condições de vida aos estudantes dessas áreas.

EXTENSÃO DO LIMITE DE EMPRÉSTIMO KIDB

Para impulsionar o setor industrial, o Gabinete aumentou o limite de empréstimo do Conselho de Desenvolvimento da Área Industrial de Karnataka de 500 milhões de rupias para 5.000 milhões de rupias. Este aumento permitirá ao KIDB financiar mais projectos de desenvolvimento industrial, avançando ainda mais as capacidades industriais do estado.

CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PORTOS

Além disso, o Gabinete também aprovou a construção de um porto de pesca em Hejamady Kodi, no distrito de Udupi, ao abrigo do Esquema de Patrocínio Central, a um custo estimado de 209,13 milhões de rupias. Outros 84,57 milhões de rupias foram atribuídos para modernizar os portos de pesca existentes e realizar trabalhos de dragagem de manutenção.

O Conselho de Ministros também aprovou um aumento de 15 por cento nas tarifas para quatro empresas de transporte, a partir de 5 de Janeiro.