Gabinete de Kerala anuncia plano de reabilitação para vítimas do deslizamento de terra de Wayanad – Kerala News

O gabinete de Kerala finalizou um plano abrangente de reabilitação para as vítimas dos deslizamentos de terra devastadores em Wayanad, com o objectivo de restaurar não só as casas, mas também os meios de subsistência. A decisão foi anunciada após conversações lideradas pela secretária-chefe Saradha Muraleedharan, com a ministra-chefe Pinarayi Vijayan enfatizando os esforços colaborativos dos malaios em todo o mundo para ajudar as vítimas.

De acordo com o plano, serão construídos dois municípios sustentáveis: um em Elstone Estate, no município de Kalpetta, e outro em Nedumbala Estate, em Meppadi Panchayat. “A construção será efectuada analisando o declive da região”, disse Muraleedharan, acrescentando que as casas foram projectadas tendo em conta considerações críticas para a montanhosa propriedade de Nedumbala. Os municípios terão um conjunto de equipamentos, incluindo espaços recreativos, mercado, centro de saúde, escola, parque infantil, anganwadi, hospital veterinário, electricidade, água potável e instalações sanitárias.

As famílias receberão alocações de terras de cinco centavos em Elstone Estate e dez centavos em Nedumbalam Estate, refletindo as diferenças nos valores das terras. Além disso, serão desenvolvidos espaços comerciais, um clube desportivo e um centro comunitário para atender às necessidades da comunidade.

O processo de reabilitação é orientado por um inquérito de microplano realizado por Kudumbashree, abrangendo 1.084 famílias nos distritos de Meppadi Panchayat. O inquérito, que incluiu 4.658 pessoas, identificou várias preferências de subsistência: 192 optaram pela agricultura, 79 pela pecuária, 1.034 por microempresas e 585 por outras actividades geradoras de rendimentos. Será dada especial atenção às famílias vulneráveis, incluindo aquelas constituídas apenas por mulheres, viúvas, idosos ou crianças.

“A reabilitação não consiste apenas em fornecer habitação; trata-se de restaurar os meios de subsistência”, disse o ministro-chefe Vijayan. Ele também destacou os desafios para encontrar terrenos em Wayanad e observou que uma pesquisa com drones tornou mais fácil a identificação de locais adequados. A ordem favorável do Tribunal Superior permitindo ao governo estadual adquirir terras acelerou ainda mais o processo.

Espera-se que a lista final de famílias afectadas pela catástrofe esteja disponível até 25 de Janeiro de 2025, e um cronograma para conclusão da reabilitação será anunciado dentro de duas a três semanas. “O pacote do Centro é uma demanda nossa. A decisão final cabe ao Centro, mas continuaremos a levantar a questão até que seja concedida”, acrescentou o Ministro-Chefe.