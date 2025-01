Gabinete de segurança israelense aprova acordo de cessar-fogo enquanto intensos ataques aéreos em Gaza continuam, 101 mortos

Após um breve atraso, o gabinete de segurança de Israel recomendou na sexta-feira, 17 de janeiro, a aprovação de um cessar-fogo e um acordo de devolução de reféns para Gaza, encerrando mais de 400 dias de guerra com os palestinos. O cessar-fogo foi recomendado mesmo quando os intensos ataques aéreos continuam em Gaza, matando 101 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Espera-se que uma reunião de gabinete completa seja realizada ainda nesta sexta-feira para dar a ratificação final ao acordo, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que entrará em vigor no domingo, com a libertação dos primeiros reféns.

Se for bem sucedido, o cessar-fogo poria fim ao conflito entre o Hamas e as forças israelitas, que devastou grande parte da densamente povoada Gaza, ceifou mais de 46 mil vidas e forçou deslocações repetidas da população do enclave antes da guerra, de 2,3 milhões de habitantes.

À medida que as negociações de cessar-fogo prosseguem, os aviões de guerra israelitas mantêm ataques intensos em Gaza. O Serviço de Emergência Civil disse que pelo menos 101 palestinos, incluindo 58 mulheres e crianças, morreram desde que o acordo foi anunciado na quarta-feira.

O ACORDO DE CESSAR FOGO Durante a primeira fase de seis semanas do acordo de três fases, o Hamas libertará 33 reféns israelitas, incluindo todas as mulheres (soldados e civis), crianças e homens com mais de 50 anos de idade.

Em troca, Israel libertará todas as mulheres e crianças palestinas com menos de 19 anos atualmente detidas nas prisões israelitas no final desta fase. O número total de palestinos libertados dependerá do número de reféns libertados e deverá variar entre 990 e 1.650, incluindo homens, mulheres e crianças.

O gabinete de Benjamin Netanyahu disse num comunicado que o primeiro-ministro foi informado das negociações sobre um acordo para libertar os reféns.

Entretanto, o Ministério da Saúde de Gaza informou que 88 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em ataques aéreos israelitas. Com os incessantes ataques aéreos em Gaza, o número total de mortos palestinianos aumentou para 46.876.

