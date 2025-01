Gabinete Trump 2.0: Principais líderes indiano-americanos nomeados para cargos importantes | Notícias do mundo

Donald Trump tomará posse como 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, num retorno histórico ao poder depois de enfrentar impeachments, acusações criminais e tentativas de assassinato. Com os republicanos na liderança em Washington, Trump planeia agir rapidamente, assinando ordens executivas para iniciar deportações, aumentar a produção de combustíveis fósseis e reduzir as proteções do serviço público. A cerimónia de inauguração terá lugar na Rotunda do Capitólio, enquanto o desfile decorrerá numa arena. No entanto, espera-se que os apoiantes de Trump se reúnam em Washington para assistir ao evento.

O presidente eleito Donald Trump convocou vários índio-americanos para desempenharem papéis importantes em seu gabinete de segundo mandato. Isto marca um passo em direção a uma maior diversidade nos níveis mais elevados do governo dos EUA e mostra o impacto crescente dos profissionais indiano-americanos em áreas como a inteligência artificial e a saúde pública. O Gabinete dos Estados Unidos inclui um mínimo de 16 cargos, composto pelo vice-presidente e pelos chefes de 15 departamentos executivos. Estes são os indianos-americanos que se juntarão à administração do segundo mandato de Trump:

Sriram Krishnan: conselheiro político sênior da Casa Branca em inteligência artificial (IA)

O empresário e capitalista de risco indiano-americano Sriram Krishnan foi nomeado consultor político sênior da Casa Branca em Inteligência Artificial (IA). Nascido em Chennai, Índia, ele completou seu bacharelado em Tecnologia da Informação pela SRM Engineering College, Tamil Nadu. Ele se mudou para os Estados Unidos em 2005, aos 21 anos. Com sua experiência em tecnologia e capital de risco, Krishnan ajudará a moldar as políticas de inteligência artificial dos EUA.

Vivek Ramaswamy: Liderando o Departamento de Eficiência Governamental

Vivek Ramaswamy, autor e empresário de biotecnologia, foi escolhido para liderar o novo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) ao lado de Elon Musk. Ramaswamy, fundador da Roivant Sciences, apoiou Trump em janeiro de 2024. Nascido em 1985 em Cincinnati, Ohio, filho de pais de Palakkad, Kerala, a sua liderança visa trazer uma abordagem centrada nos negócios para melhorar a administração federal.

Harmeet Dhillon: Procurador-Geral Adjunto para os Direitos Civis

Harmeet Dhillon, advogado americano e funcionário do Partido Republicano, foi nomeado Procurador-Geral Adjunto para os Direitos Civis do Departamento de Justiça. Nascida em Chandigarh, na Índia, em 1969, ela se mudou para os Estados Unidos ainda criança, quando seu pai se tornou cirurgião ortopédico. Com sua experiência em leis de direitos civis, espera-se que Dhillon se concentre na proteção das liberdades civis sob a administração Trump.

Dr. Jay Bhattacharya: Diretor do Instituto Nacional de Saúde

Dr. Jay Bhattacharya, professor da Universidade de Stanford e conhecido pesquisador de saúde, foi nomeado Diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH). Nascido em Calcutá em 1968, atraiu a atenção durante a pandemia de COVID-19 por se opor aos bloqueios e ao uso obrigatório de máscaras. A sua nomeação sugere uma mudança em direcção a políticas de saúde pública que enfatizem as liberdades individuais e medidas específicas.

Kash Patel: diretor do FBI

Patel, um defensor dedicado de Trump, é um advogado que já trabalhou como promotor federal no Departamento de Justiça dos EUA. Durante o primeiro mandato de Trump, desempenhou funções importantes, incluindo liderar a divisão de contraterrorismo do Conselho de Segurança Nacional e servir como chefe de gabinete do Departamento de Defesa.

Nascido em 1980, filho de pais imigrantes indianos que se mudaram da África Oriental para o Canadá na década de 1970 antes de se estabelecerem nos Estados Unidos, Patel começou sua carreira como defensor público na Flórida. Mais tarde, ele ingressou no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, concentrando-se no processamento de casos de contraterrorismo.