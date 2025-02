Gabriele Corsi não pode terminar a entrevista com Simone Cristicchi: O que acontece imediatamente depois | Vídeo

O número mais discutido deste festival de Sanremo é sem dúvida “quando você é pequeno” de Simone Cristicchi Que, além dos sabores musicais pessoais de todos, lança uma mensagem forte, doce e comovente, porque é dedicada à mãe Luciana, atingida por uma hemorragia cerebral em 2012. Acontece que, no “Festival Prima”, a coluna que antecipa no início da noite do evento Ariston, Gabriele Corsi também tem um colapso emocional na entrevista exatamente Cristicchi no teatro.

No começo, tudo parece padrão, com Corsi Quem pergunta: “Como você veio quando é pequeno?”. Cristicchi simplesmente explica: “Nasceu de uma taxa privada que aconteceu comigo e isso acontece comigo todos os dias com minha mãe, porque quando nossos pais, envelhecendo, retornam a um filhos pequenos, notamos que temos que mantê -los com cuidado, Cuidado, realmente como se fossem nossos filhos. Nesse caso, no entanto, veja o que sempre foi um ponto de referência “. Corsi imediatamente parece visivelmente chocado e tenta dar sua atenção:” Não houve nem durante o teste para ouvir … “.





Aqui a primeira hesitação, com uma pausa que já está ciente da emoção, continua: “Não havia ninguém que não tivesse se mexido (a voz tremia, quase chora), há pessoas que dizem que a dor compartilhada é mais leve …” . Outra pausa que serve apenas para manter um grito espontâneo, então obrigado: “Não sei se é esse o caso, mas eu apenas digo obrigado … desculpe”. As folhas do condutor e depois ligam, com uma necessidade quase física, e caminha para abraçar Cristicchi Que também é visivelmente tocado pela reação de seu entrevistador na época. As imagens rapidamente fizeram o tour viral pelas redes sociais. “Obrigado. Repito: nunca terei vergonha das minhas lágrimas. Eu te amo”, ele escreveu os mesmos cursos em X após os muitos eventos do carinho da platéia que seguiu a emoção ao vivo.