Gaidarovka convida os alunos a participar da competição

O projeto criativo “A Pedra de uma Pedra da Guerra” é implementado para preservar a memória da grande guerra patriótica.

Além disso, a iniciativa foi projetada para contribuir para a compreensão dos moradores da região de Arkhangelsk para a vitória, a fim de incentivar as crianças a estudar as fontes de história local ligadas ao tema da grande guerra patriótica e no trabalho de pesquisa independente, como bem, interessa os jovens a ler a história da história local na grande guerra patriótica.

A competição é organizada pela Biblioteca para Crianças de Arkhangelsk nomeada após AP Gaidara com o apoio do Ministério da Cultura da região.

Os alunos do 4º ao 11º ano são convidados a participar. Eles são convidados a escrever um teste, preparar um vídeo, criar um livro ou fazer uma gravação de uma leitura expressiva do trabalho.

A principal condição é que o material dos direitos autorais relate os heróis dos participantes terrestres na grande guerra patriótica, revele a história das relíquias familiares (objetos relacionados à guerra) e fale sobre a vida de Arkhangelsk e da região durante os anos de guerra .

O trabalho é aceito em 10 de abril. Os resultados resumirão na Biblioteca Infantil Regional de Arkhangelsk nomeada após a AP Gaidara em maio.