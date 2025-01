Gakpo Double ajuda o líder Liverpool a vencer o Ipswich por 4 a 1

O atacante do Liverpool, Cody Gakpo, marcou duas vezes e criou outro gol na vitória dos anfitriões por 4 a 1 sobre o humilde Ipswich, em Anfield, no sábado, para permanecer na liderança da Premier League.

A vitória leva o Liverpool a 53 pontos, seis à frente do segundo colocado Arsenal, que venceu o Wolverhampton Wanderers por 1 a 0. O Ipswich permanece na zona de rebaixamento na 18ª posição com 16 pontos, atrás do Wolves no saldo de gols.

Dominik Szoboszlai abriu o marcador aos 11 minutos, quando Ibrahim Konate o apanhou num espaço à entrada da área e o médio húngaro cortou o pé esquerdo antes de rematar para o canto inferior direito.

Mohamed Salah aumentou a vantagem do Liverpool aos 35 minutos, quando um cruzamento de Gakpo o acertou no segundo poste e o egípcio chutou a bola para o alto da rede de um ângulo apertado.

O Liverpool venceu por 3 a 0 no intervalo, depois que o primeiro chute de Szoboszlai foi defendido na direção de Gakpo, que chutou de perto aos 44 minutos.

O atacante do Ipswich, Liam Delap, fez uma rara incursão na área do Liverpool no início do segundo tempo, antes de ser desafiado por Konate, mas o árbitro acenou com o apelo do Ipswich para um pênalti.

Omari Hutchinson finalmente teve uma chance no gol do Ipswich aos 15 minutos, mas Alisson defendeu confortavelmente e, apesar de defender com firmeza, os visitantes logo sofreram novamente.

Desta vez, foram desfeitos por um passe brilhante da direita de Trent Alexander-Arnold, que cabeceou de Gakpo aos 66’.

Alexander-Arnold então acertou a trave com um remate de primeira, enquanto o Ipswich defendia desesperadamente na entrada da área.

A recuperação tardia dos visitantes foi recompensada quando o zagueiro do Ipswich, Jacob Greaves, cabeceou para casa aos 90 minutos, impedindo o Liverpool de sofrer golos em uma exibição dominante.

“Eu realmente adoro marcar aqui, mas o mais importante foi a vitória hoje”, disse Gakpo antes de homenagear a precisão de Alexander-Arnold. “Todo mundo conhece sua qualidade, ele estava ansioso para chegar na hora certa no caixa.”

O segundo gol de Gakpo levou a uma substituição tripla de Arne Slot, que preserva seus jogadores para desafios futuros.

“Continuamos muito focados. Estamos todos os dias no campo de treinamento para continuar melhorando. Há um longo caminho a percorrer. Passo a passo”, disse Gakpo.