O protocolo sobre a violação da legislação sobre “agentes estrangeiros”, composta ao diretor geral e editor de Meduza, Galina Timchenko, recebeu o tribunal de Moscou, Chermushkinsky. Sobre cartão caso administrativo Eu prestei atenção Canal do Telegram “Cuidado, Notícias”.

O protocolo foi feito de acordo com a Parte 1 do Artigo 19,34 do Código de Atos Penais Administrativos – “Sobre a implementação de uma pessoa que não está envolvida em um registro de agente estrangeiro, atividades como agente estrangeiro, se essa ação (em -ativividade ) não contém sinais de sinais de classificação criminal “. De acordo com este artigo, eles estão fazendo um protocolo devido ao fato de o cidadão não enviar documentos ao Ministério da Justiça para envolver o registro de “agentes estrangeiros”.

A frase de acordo com este artigo prevê uma multa de até 50 mil rublos. O que exatamente se tornou o motivo da produção do protocolo é desconhecido.

O tribunal registrou o protocolo em 10 de fevereiro. A consideração está agendada para 10 de março.

O Ministério da Justiça da Federação Russa declarou Galin Timchenko “agentes estrangeiros” em 30 de agosto de 2024.

Em maio de 2024, o Tribunal recebeu um protocolo para Timchenko, de acordo com um artigo sobre participação na “organização indesejável” (20,33 lei administrativa). A razão para ele foi o episódio especial do “What Happening”, publicado no Telegrama do canal Medusa em 27 de janeiro de 2024.

Comentando sobre a preparação do protocolo, Timchenko disse: “Primeiro, como sempre, o caso foi lançado por Eblans Crooked. Eu não participei, lidero uma organização indesejada. Pode ser mais sério (invente) sem troca de troca de Integrada.

De acordo com este protocolo, o Tribunal foi punido por Timchenko por 14.000 rublos.