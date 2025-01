Gallant, ex-chefe da defesa de Israel, deixa a política

Ex-ministro da Defesa de Israel Yoav Gallanteque muitas vezes adoptou uma posição independente contra o Primeiro-Ministro Benjamim Netanyahu e seus aliados de extrema direita no governo, disseram na quarta-feira que estavam renunciando ao parlamento.

Gallant foi demitido do governo em novembro por Netanyahu, após meses de divergências sobre a condução da guerra contra o Hamas em Gaza, mas manteve o seu assento como membro eleito do Knesset.

“Tal como acontece no campo de batalha, também acontece no serviço público. Há momentos em que é preciso parar, avaliar e escolher uma direção para atingir os seus objetivos”, disse Gallant numa declaração televisiva.

Gallant rompeu frequentemente com Netanyahu e os seus aliados da coligação de partidos religiosos e de extrema-direita, incluindo em relação às isenções concedidas a homens judeus ultraortodoxos para servirem no exército conscrito, uma questão controversa.

Em março de 2023, Netanyahu demitiu Gallant depois que ele pediu a suspensão de um plano governamental altamente controverso para reduzir os poderes do Supremo Tribunal. A sua demissão provocou protestos em massa e Netanyahu recuou.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para Gallant e Netanyahu, juntamente com um líder do Hamas, por alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade no conflito de Gaza, que Israel contestou.