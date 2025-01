Game Changer Box Office Collection Dia 10: O filme de Ram Charan luta para se manter à tona e ganha ESTA quantia

Game Changer Box Office, dia 10: O filme de Tollywood estrelado por Ram Charan teve dificuldades nas bilheterias, apesar do burburinho que criou antes de seu lançamento. Os cineastas alegam que a queda na receita se deve ao vazamento da versão pirata em HD. A coleção despencou quase todos os dias após seu lançamento, exceto no dia 14 de janeiro. No sábado, os seus lucros caíram 12,73%.