Game Changer Box Office Collection Dia 11: Ram Charan, filme de Kiara Advani perde impulso na segunda segunda-feira, ganha…

Game Changer obteve uma estimativa $2,6 milhões no domingo. A arrecadação de filmes caiu mais de 50% no dia seguinte e caiu para $1 milhão de rúpias. Até agora, o filme ganhou uma estimativa $126,40 crore (India Net), de acordo com Sacnilk. Aqui estão todos os detalhes sobre a coleção Game Changer Box Office do dia 11.