‘Gandhi costumava segurar o bastão mais alto do que ele mesmo, mas…’: PM Modi sobre ser um ‘bom’ político

O primeiro-ministro Narendra Modi insistiu na sexta-feira que a formação de um “bom” político reside na sua capacidade de conquistar o coração das pessoas. O primeiro-ministro também disse ao cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath, durante um podcast recente que as pessoas “deveriam vir com uma missão” em vez de ambição. Ele também citou Mahatma Gandhi, o pai da nação, como exemplo de um verdadeiro político.

Modi fez sua estreia no podcast na sexta-feira com um extenso episódio sobre ‘People By WTF’ ao lado do cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath. Ele abordou uma variedade de tópicos durante a interação, incluindo seu tempo como Ministro-Chefe de Gujarat, sua presença nas redes sociais e governança e política globais.