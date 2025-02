As autoridades indianas levaram Joginder Geong ao país no domingo, depois de rastrear sua localização nas Filipinas. Foi reservado em pelo menos 24 casos e está ligado ao arsh Dalla terrorista designado. Geong estava sob o escrutínio no meio de uma investigação policial de Delhi sobre os sindicatos de Kaushal Chaudhary e Davinder Bambhia.

Segundo os pesquisadores, a União Bambhia estava trabalhando para facilitar as trocas criminais entre os elementos de Kaushal Chaudhary e pró-Khalistão no exterior, particularmente Patial e Arsh Dalla. Joginder Geong, também conhecido como Joga Don, foi identificado pela célula especial da polícia de Délhi como um nó crítico na costa em trabalho de parto e pela rede de logística que alimenta esse elo do crime terrorista.

Geong e seu irmão (agora assassinado em ação policial) também estavam envolvidos em muitas atividades criminosas no norte da Índia, cobertas por Haryana, Punjab, Rajasthan e Delhi NCR.

A polícia de Délhi trabalhou posteriormente junto com a polícia de Haryana para localizar sua localização e monitorar suas atividades nas Filipinas. As duas equipes haviam enviado uma solicitação conjunta às agências centrais para buscar deportação. Geong estava escondido em Bacold City com uma falsa identificação quando foi capturado e levado de volta à Índia antes de ser preso.

