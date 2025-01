‘Gangue Lawrence Bishnoi’ enviou a Rajpal Yadav fotos de Sidhu Moosewala em correspondência de ameaça, revela policial importante

Rajpal Yadav recebe mensagens ameaçadoras: Na quinta-feira, uma pessoa chamada Vishnu enviou uma mensagem ameaçadora para a conta de e-mail do ator Rajpal Yadav. A mensagem de ameaça detalhava que o comediante Kapil Sharma, sua família, seus associados e Rajpal Yadav seriam mortos. Mais tarde, o inspetor de polícia sênior da Delegacia de Polícia de Amboli, Sadashiv Nikam, informou que o endereço IP da mensagem de ameaça foi rastreado até o Paquistão.

Nikam relatou ainda que as pessoas que ameaçaram Rajpal Yadav e Kapil Sharma se apresentaram como membros da gangue Lawrence Bishnoi. Mais fotos do cantor assassinado Sidhu Moosewala e do político assassinado Baba Siddiqui também foram anexadas ao correio, disse o policial sênior.