Garantia para Meloni, Tajani: Eles são solidariedade com o primeiro -ministro, é um ataque ao governo

28 de janeiro de 2025

(Agência do Vista) Roma, 28 de janeiro de 2025 “Estou solidária com Giorgia Meloni, com plantado, com o ministro Nordio, com o subsecretário Mantuan. Essa escolha parece realmente uma resposta à reforma do governo à separação da carreira, TI é a operação dupla que foi realizada contra o governo por alguns magistrados nos últimos dias, parece -me uma escolha sem base “. O ministro Antonio Tajani, à margem da inauguração dos “dias de moda italiana no mundo” em Villa Madama. Fonte: Agência Vista / Alexander Jakhnagiev