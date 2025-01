Garth Hudson, o último membro original da banda, morre aos 87 anos

Garth Hudson, o último membro sobrevivente do icônico grupo de rock The Band, morreu aos 87 anos. Ele morreu pacificamente enquanto dormia em 21 de janeiro de 2025 em uma casa de repouso em Woodstock, Nova York. Hudson era conhecido por suas habilidades virtuosas no órgão Lowrey e no saxofone, desempenhando um papel fundamental na formação do som distinto da banda durante as décadas de 1960 e 1970.

Nascido em 2 de agosto de 1937, Garth Hudson foi um estudioso musical cujos talentos se estendiam além do órgão para incluir vários instrumentos como acordeão, trompete e violino. Seus arranjos inovadores e melodias complexas ajudaram a elevar a The Band de artistas animados a um dos grupos de rock mais influentes de seu tempo.

Faixas como “The Weight” e “Up on Cripple Creek” mostraram sua habilidade de combinar rock, R&B e música country, criando um som que ressoou profundamente no público.

As contribuições de Garth Hudson não se limitaram à atuação; Ele foi fundamental no processo de gravação no Big Pink em Saugerties, Nova York, onde Bob Dylan e The Band criaram faixas lendárias conhecidas como Basement Tapes.

A abordagem meticulosa de Garth Hudson aos arranjos musicais distinguiu a The Band de seus contemporâneos, permitindo-lhes manter uma identidade única em meio ao movimento do rock psicodélico.

Ao longo de sua carreira, Garth Hudson colaborou com vários artistas e continuou a se apresentar mesmo após a dissolução da banda em 1976.

Garth Hudson, que tocou regularmente a música da banda em turnês nos anos seguintes, lançou três álbuns solo por gravadoras independentes. Em 2010, foi curador de “A Canadian Celebration of the Band”, uma homenagem ao grupo que incluía compatriotas como Neil Young, Bruce Cockburn, Mary Margaret O’Hara, Cowboy Junkies e Blue Rodeo, lembra. Variedade.

Garth Hudson foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll como membro da banda em 1994 e recebeu o prêmio pelo conjunto de sua obra da Recording Academy em 2008. Variedade agregar. O grupo foi incluído no Juno Awards Canadian Music Hall of Fame em 1989.

Em particular, a família de Garth Hudson era musical: seu pai tocava flauta, bateria, corneta e saxofone e se apresentava em bandas de dança locais, e sua mãe tocava acordeão. Ele cresceu ouvindo country e jazz. Sua primeira experiência pública na música foi tocar hinos na funerária de um tio.

