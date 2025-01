Gas respondeu às críticas a um blogueiro que desmontou um novo "Sable nn"

Foi desafiado que a “zibelina” estivesse equipada com utilitária. A STT disse que o carro tem um dos mercados mais ricamente equipados no mercado entre os concorrentes.

Você se lembra, Sviridov ficou surpreso com a “fita” na soldagem, sobre a qual a tinta foi supostamente aplicada? Como o fabricante explicou, este é um selante de plástico incompatível especial “Re -Band C”, o desmantelamento durante a operação não é fornecido.

Para teses sobre a natureza criativa da soldagem, os representantes de gás disseram que os pontos de soldados são exatamente onde o projeto é fornecido. Eles não concordaram com o fraco isolamento sonoro de “Sobol” e disseram que o carro tem “conformidade com os padrões de certificação” neste parâmetro e com uma grande margem.

Nós contestamos a explicação de um blogueiro sobre a aplicação do poeta adesivo com as articulações, contra uma abordagem semelhante, como Mercedes e Volkswagen, e sobre a estranheza da “TV” de plástico na frente: de acordo com as declarações do fabricante, é Melhor soprar até a elasticidade, e seu substituto custa mais barato que a carroceria com metal.

Eles concordaram que realmente não há e -mail atrás dos painéis de revestimento nos elementos do corpo, mas explicaram isso pelo risco de ferrugem nesses lugares é mínimo. Observou -se também que “Sobol NN” toma 13 banhos para aplicar o solo e várias composições; portanto, não há áreas desprotegidas, incluindo ocultas para os olhos.

No “serviço do clube”, eles duvidavam da estabilidade do carro, com referência a uma altura, já que o vento lateral é especialmente perigoso durante a viagem. STT disse que o tratamento de um carro comercial russo corresponde a um SUV leve ”, e uma altura de 2,5 metros não é um recorde, o que significa que as vans importadas com baixa tonelagem com uma altura de 2,7-2,8 metros como Exemplo de Leiden.