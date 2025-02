Gasperini, despedida Atalanta: "Sem inovação". Terremoto na série A, rumores muito pesados ​​já estão em execução

Se não é um adeus aAtalantaEstamos muito próximos. Quatro dias após a eliminação da Liga dos Campeões através de Bruges, Gian Piero Gasperini Ele vem de sua estadia em sua estadia em Bergamo, com palavras de uma franqueza quase surpreendente.

“O futuro? Prato, como dito, Há um começo e um fimVeremos no final do ano se devemos expirar ou interromper no final da temporada. Não haverá outras inovações” Ampliar e um diretor de esportes como Sartori (hoje em Bolonha) da equipe com resgate objetivo ao Club-Modello, o poder do futebol italiano que pode competir todos os anos para se qualificar na Liga dos Campeões e com objetivos mais do que ambiciosos, mesmo fora da fronteira, como evidenciado pelas quartas de final perdidas contra o PSG no Campeões 2020 E a incrível vitória em Liga Europa Em maio passado.

A deusa, terceira no ranking a 51 pontos, a -5 pelos líderes Napoliainda é formal para isso campeonato. O medo de muitos é que o KO traumático contribuiu para os belgas para o plugue mental que a coluna divulgada. “Espero que o máximo, como sempre – a tensão do gasperini seja alta, na véspera da partida do campeão contra oEmpoli -. Existem 13 jogos, temos que acreditar que fazemos o que parece impossível de fazer. Somente se você realmente acredita que pode acreditar. Tenho pouco tempo para fazer isso, talvez seja o último “.

A hipótese de um despedida abre claramente cenários sugestivos entre os grandes nomes que procuram um possível novo treinador: há a janela Milão um Juventus (em cuja juventude gasperini foi formada) lutando com os estranhos Sergio Conukiçao um Thiago Motta. Existe o RomaCon Claudio Ranieri Ferryman, que está indo muito bem e que será o “supervisor da sociedade” do próximo treinador. E também olhe para fora Napolionde a duração do relacionamento entre Antonio Conte e o presidente Lawrence Ainda precisa ser verificado e que provavelmente estará ligado à vitória ou não do Scudetto.

Apertar as águas na Zingonia está acima de tudo no caso Breathola Lookman. O atacante nigeriano veio do motorista no segundo tempo contra Bruges, marcou pela primeira vez o 1-3, então ele tem puxado na penalidade Quem poderia ter reaberto a qualificação dos Jogos, ao contrário das hierarquias em que o treinador foi imposto e hipnotizado por Mignolet. Gaskerini o atacou no jogo NA (“É um dos piores rigoristas que nunca viram”), de modo que a reação do pombo da bola de ouro africana, que classificou as palavras do treinador “não resolvido”. “Lookman se sentiu ofendido, mas Eu não queria insultar ninguém – folhas para respirar hoje -. O meu não queria ser sentença ofensiva. Ontem tínhamos em Udinese-Lecce, que poderia ter sido um teatro mundial, felizmente havia caras que o deixaram. Pode se tornar um rigorista, seria uma capacidade adicional de realização. Mas quase sinto que existe a vontade de que a Atalanta seja descrita que é, Tudo no arA realidade é um pouco diferente “.

“Eu sempre falo por toda a equipe, é algo que o clube nunca tocou – o treinador da Piemontese é curto -. Minha ideia “.