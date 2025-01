Gaza, a polícia do Hamas foi enviada para toda a Faixa de Gaza após o cessar-fogo

20 de janeiro de 2025

A polícia continua a funcionar Hamas foram implantados em todos os lugares Gaza desde o início do cessar-fogo com Israel. Oficiais uniformizados foram posicionados nas ruas da Faixa Sul e Norte para manter as pessoas seguras e facilitar a distribuição de ajuda humanitária. O Ministério do Interior, que supervisiona a força policial de Gaza, disse que tropas e funcionários estavam a trabalhar com outras agências governamentais e municipais. Serão intensificados os esforços em toda Gaza para restaurar a ordem e activar todos os serviços prestados pelas agências do Ministério aos residentes.