18 de janeiro de 2025

Grande colunas de fumaça continuar a aumentar na Faixa de Gaza, apesar de o governo israelita ter aprovado um acordo acordo de cessar-fogo para pôr fim à guerra de quinze meses com o Hamas. A causa da fumaça visível no sul do estado judeu – conforme relatado pela Associated Press – não é conhecida. Tel Aviv, por sua vez, confirmou que o cessar-fogo entrará em vigor no domingo, 19 de janeiro. Eles serão 33 reféns israelenses que será lançado na primeira fase do acordo.