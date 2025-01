O escritório de mídia de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que os militares israelenses realizaram 94 ataques aéreos e bombardeios na Faixa de Gaza nas últimas 72 horas, matando 184 pessoas. Na sua declaração, o gabinete descreveu no sábado a escalada como “perigosa e brutal”, tendo como alvo civis desarmados e áreas residenciais, particularmente na Cidade de Gaza. Acrescentou que muitas das vítimas, mortas ou feridas, permaneceram presas sob os escombros, com infraestruturas danificadas obstruindo a sua recuperação e o acesso aos hospitais, informou a agência de notícias Xinhua.

Autoridades da Defesa Civil Palestina em Gaza confirmaram que os ataques aéreos israelenses aumentaram violentamente nos últimos três dias, que os residentes locais descreveram como um período extraordinariamente difícil. A declaração responsabilizou totalmente os militares israelitas por estes “crimes horríveis” e também criticou a administração dos EUA por fornecer armas e apoio político a Israel.

Ele apelou à comunidade internacional e ao Conselho de Segurança da ONU para que cumpram as suas obrigações legais e morais, enviando equipas de investigação independentes para documentar estes “crimes atrozes” e garantir a responsabilização dos perpetradores. Os ataques aéreos israelenses intensificados em Gaza começaram na manhã de quinta-feira, depois que o ministro da Defesa, Israel Katz, alertou na quarta-feira sobre o uso de “força sem precedentes” se o Hamas não libertasse reféns e parasse de disparar foguetes contra Israel.

As negociações mediadas pelo Qatar, Egipto e Estados Unidos estão paralisadas devido a questões importantes, incluindo a continuação do cessar-fogo, informou a agência de notícias Xinhua. O Hamas procura prolongar a trégua, enquanto Israel insiste no direito de retomar a acção militar se perceber uma ameaça à segurança. Outro ponto de discórdia é a exigência do Hamas de que as forças israelitas sejam retiradas de Gaza, à qual Israel se opõe, afirmando a necessidade de uma presença militar contínua para manter o controlo da segurança.

Desde o início das hostilidades em 7 de Outubro de 2023, Israel tem estado envolvido numa campanha militar em grande escala contra o Hamas em Gaza que, segundo as autoridades de saúde de Gaza, resultou em mais de 45.000 mortes palestinianas. A guerra foi desencadeada por um ataque do Hamas no sul de Israel que matou mais de 1.200 israelenses e levou ao sequestro de aproximadamente 250 reféns.