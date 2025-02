Gaza, o Hamas lança três outros reféns e os mostra no palco configurado em khan youunis

15 de fevereiro de 2025

O Hamas libertou três outros reféns israelenses, conforme anunciado. Sagli-Chen, Sasha Troufanov e Iiir Horn foram libertados por uma van branca por homens de militon armados e foram levados ao palco em que o Hamas é mostrado aos quadrinhos do sul, para a multidão. Todos os três parecem em boas condições. Centenas deles estão presentes com bandeiras do Hamas e da jihad islâmica palestina, bem como pôsteres de propaganda. Dezenas de pessoas e militantes do movimento extremista palestino coberto se reuniram enquanto aguardavam a libertação e os veículos da Cruz Vermelha que os três israelenses trarão, acompanhados pelos militantes, fora da faixa.