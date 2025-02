Gaza pede pressão global sobre Israel para implementar o protocolo humanitário no Acordo de Alto Fuego

Ele Escritório de Mídia do Governo de Gaza Perguntou à comunidade internacional na segunda -feira à pressão Israel Para implementar o protocolo humanitário de seu cessar-fogo De acordo com HamasAviso de que os atrasos contínuos podem levar a uma “crise humanitária catastrófica”.

“Apesar dos acordos claros sob o protocolo humanitário de Alto El Fuego, Israel não conseguiu repetidamente honrar seus compromissos”. Ismail al-ThawabtaO diretor do escritório disse a Anadolu.

Isso resultou em uma grave escassez de alimentos, água limpa e suprimentos médicos, colocando em risco a vida de milhares de palestinos, disse ele.

“O atraso na entrega de ajuda, incluindo alimentos e água, causou um aumento na desnutrição, especialmente entre as crianças”, disse Al-Thawabta, e acrescentou que “suprimentos médicos estão se esgotando, ameaçando a vida de milhares de pacientes”.

Ele também enfatizou que o acordo estipulava a entrega de 60.000 caravanas, 200.000 tendas e 600 caminhões de ajuda diariamente; no entanto, atrasos deixaram dezenas de milhares de palestinos sem refúgio.

A falta de implementação do contrato levou a uma maior deterioração na infraestrutura de Gaza.

Al-Thawabta disse que a obstrução de Israel da entrega de equipamentos humanitários, médicos e de defesa civil, bem como a eliminação de escombros, exacerbou a crise.

Além disso, a falta de combustível levou ao fechamento contínuo das usinas de energia, causando cortes prolongados de eletricidade e forçando ainda mais serviços essenciais, como hospitais e bombas de água.

Al-Thawabta alertou que o deslocamento contínuo dos palestinos, juntamente com os ataques aéreos e a destruição de instalações educacionais, está afetando severamente a saúde mental de civis, principalmente mulheres, crianças e idosos.

Ele enfatizou que as ações de Israel violam o direito humanitário internacional, incluindo convenções de Genebra, que estão destinadas a proteger civis e garantir a entrega de ajuda durante conflitos. Ele instou a comunidade internacional a pressionar Israel a cumprir seus compromissos, afirmando que a falta de fazê -lo poderia levar a uma crise ainda mais devastadora.

Ele também manteve os Estados Unidos pelas conseqüências da violação de Israel, instando os mediadores internacionais e os signatários do alto acordo de incêndio para exercer uma pressão mais forte sobre Israel para implementar o protocolo em sua totalidade.

As declarações de al-Thawabta ocorreram após um anúncio das brigadas de Al-Qassam, a ala militar do grupo palestino Hamas, que atrasaria a liberação do sábado dos prisioneiros israelenses como parte do acordo de alto tiro, citando violações de violações de Israel.

O acordo de Alto El Fuego Trifásico está em vigor em Gaza desde 19 de janeiro, prendendo a guerra genocida em Israel, que matou mais de 48.000 pessoas e deixou o enclave em ruínas.

Na primeira fase da trégua, que se estende até o início de março, 33 reféns israelenses serão divulgados em troca de vários prisioneiros palestinos. A sexta troca de Israel-Famas foi agendada para esta semana.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.