GC “Kuban” perdeu para “Astrakhanochka” na estrada com um placar esmagador

Handebol Kuban perdeu para Astrakhanochka fora de casa. A partida da Superliga Feminina aconteceu na noite de 20 de janeiro, fora de casa.

Para os sulistas, o jogo não correu bem desde os primeiros minutos. O desconto de tempo solicitado pelo treinador aos 12 minutos também não ajudou. As equipes foram para o intervalo com o placar de 20 a 9 a favor do time da casa. Na segunda parte, os amarelo-verdes não conseguiram alcançar o adversário. A partida terminou com um placar esmagador de 41:26.

“Astrakhanochka” ocupa o 4º lugar no ranking com 28 pontos. Kuban marcou 21 pontos e está na 5ª colocação.

Anteriormente escrevemos que GC Kuban perdeu para Chernomorochka em Krasnodar.