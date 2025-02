General Vannacci Alla Ariston, tudo volta: foi quem deu a ele o ingresso para Sanremo

A presença de Roberto Vannacci No próximo Sanremo Festival, ele já está em pânico. O general afirmou nos últimos dias que havia sido convidado para a Ligúria para participar do evento da música italiana com sua esposa. Mas uma negação seca chegou de Viale Mazzini. “Nós não nos convidamosnão é um ingresso gratuito da RAI “, o diretor de entretenimento Saling Marcello Ciannamea. No entanto, o deputado da competição estará presente na platéia.

Roberto Vannacci será um convidado na sexta -feira, 14 de fevereiro de 11 de fevereiro Sanremo Casino Apresentar seu livro como parte da revisão ‘Literary Tuesday’ da Associação Cultural de Sanremo. E o queAdnkronosTeria sido a organização da avaliação que os deuses têm Ingressos entreguesPara convidar o deputado da liga a viver a noite do festival de Quinta -feira, 13 de fevereiro.

Enquanto isso, o general temia a hipótese de exibir uma roupa bizarra para Ariston, que pudesse se preocupar ainda mais entre os organizadores. “Eu pensei com um roupão de banho Que ele realmente gosta, mas quem sabe … “, Roberto Vannacci disse aos microfones de Um dia de ovelha Na Rai Radio 1. “Claro Eu não terei uma brilho ou astrich nas molasA minha será uma roupa sóbria. Eu não quero realizarNenhum dos shows, eu vou gostar apenas do evento “, acrescentou.