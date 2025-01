Geneticistas prometem trazer de volta à vida animais que viveram na Terra

Por exemplo, a empresa americana de biotecnologia Colossal Biosciences, que está a trabalhar no renascimento do mamute-lanudo, do dodô e do tigre da Tasmânia, anunciou esta semana que atraiu investimentos adicionais de 200 milhões de dólares, elevando o montante total do financiamento para 435 milhões de dólares. escreve a CNN. . No entanto, quando o empresário Ben Lamm e o geneticista George Church da Universidade de Harvard fundaram a empresa de Dallas em 2021, o volume de financiamento foi de 15 milhões de dólares.

Agora, a Colossal Biosciences afirma que dentro de uma década o mundo verá criaturas conhecidas apenas por desenhos em preto e branco e esqueletos fósseis de museus. No entanto, os críticos deste projeto acreditam que os cientistas só conseguirão criar imitações insatisfatórias de animais extintos.

Num esforço para reviver espécies perdidas, os especialistas estão a melhorar três métodos: clonagem, engenharia genética e retrocruzamento – uma forma de selecção que visa recriar as características perdidas de espécies extintas. Os cientistas esperam trazer de volta à vida criaturas extintas editando os genomas de seus parentes mais próximos, que ainda são encontrados na Terra.