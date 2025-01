Gente feia, escassez de alimentos, expectativa de vida de até 150 anos e mais: foi o que previram os grandes pensadores para 2025, há 100 anos

Vários pensadores imaginaram como seria o ano de 2025 há quase 100 anos. Algumas previsões sugeriam que, em 2025, os humanos poderiam viver até 150 anos, apenas as superpotências prosperariam e um governo global com uma única língua poderia surgir. No entanto, alguns estavam preocupados com a escassez de alimentos devido ao crescimento populacional e aos alimentos sintéticos.

Aqui estão algumas previsões de 1925, de acordo com o Akron Beacon Journal.

pessoas feias: Segundo Albert E Wiggam, em 2025 haverá mais pessoas feias, já que pessoas “caseiras” e “chatas” terão mais filhos do que pessoas inteligentes e bonitas. “Se continuarmos a progredir na direção errada, como temos feito, a beleza americana está destinada a declinar e não haverá uma menina bonita em 100 anos”, disse Wiggam, segundo a revista.

2. Viva até os 150 anos: Em 2025, as pessoas viverão até 150 anos graças aos avanços da ciência. Sir Ronald Ross, que recebeu o Prémio Nobel de Medicina em 1902 pelos seus estudos sobre a malária, afirmou que a esperança de vida aumentaria no futuro.

“Esse progresso milagroso não irá parar… Um grande cientista do Instituto Pasteur em Paris disse que dentro de 100 anos, o homem deveria viver até os 150 anos. Por que não?”, disse Ross.

“Um famoso médico americano sugeriu-me que todos deveríamos ser imortais. Quem pode dizer o que a pesquisa científica pode trazer? “Ninguém pode dizer quanto tempo seremos capazes de viver quando estivermos livres da devastação dos germes”, acrescentou.

3. Somente as superpotências sobreviverão: O renomado autor HG Wells, conhecido por suas obras como “A Máquina do Tempo”, “A Guerra dos Mundos” e “O Homem Invisível”, acreditava que em 100 anos apenas superpotências como os Estados Unidos, a China e a Europa sobreviver.

Ele disse que o poder global ficará com essas superpotências e não com nações independentes.

“Daqui a cem anos, não haverá numerosas nações, mas apenas três grandes massas de pessoas: os Estados Unidos da América, os Estados Unidos da Europa e a China”, disse Wells, citado ao discursar num jantar no Hotel Cecil em Londres.

4. Um governo, uma língua: O físico e químico irlandês EE Fournier d’Albe esperava que houvesse um governo global até 2025. Ele mencionou alguns exemplos em seu livro de 1925 “Quo Vadimus? Alguns vislumbres do futuro.”

“A Terra estará sob um governo e uma língua será escrita e compreendida, ou mesmo falada, em todo o mundo. Ainda existirão diferentes raças e talvez nações aliadas, mas as viagens e o comércio serão livres e irrestritos, as calamidades serão aliviadas e os perigos serão enfrentados com as forças unidas de toda a humanidade”, disse EE Fournier d’Albe.

Segundo ele, “os avanços da medicina e da cirurgia terão sido tais que a maior parte das enfermidades e limitações da velhice terão sido eliminadas. A vida será prolongada em sua eficácia máxima até que a morte chegue como a noite e seja encontrada sem dor e sem relutância. Não haverá mortes por doenças e quase qualquer tipo de lesão será curável.”

“Sem dúvida serão inventados novos tecidos que combinem o calor da pele com a suavidade e flexibilidade da seda e a resistência do linho. As roupas serão leves, para que meia dúzia de ternos possam ser transportados em uma bolsa, e serão projetadas para que cada troca não seja mais inconveniente do que tirar uma capa de chuva”, explicou EE Fournier d’Albe.

5. Escassez de alimentos: O professor Lowell J. Reed, da Universidade Johns Hopkins, previu que os Estados Unidos enfrentarão escassez de alimentos nos próximos 100 anos. Segundo ele, a população dos EUA chegará a 200 milhões em 2025, contra 115 milhões em 1925. O governo terá de procurar novas fontes de alimentos para alimentar uma população tão grande.

“Este novo abastecimento alimentar deve ser encontrado nos trópicos ou fornecido por processos para produzir alimentos artificiais a partir de substâncias orgânicas”, disse Reed numa conferência em Williamstown, Massachusetts. “Este último não seria prático a menos que o custo dos processos químicos fosse muito mais barato do que é atualmente”, disse Reed.

6. Novas inovações: AR Wentz, professor do Seminário Teológico Luterano em Gettysburg, Pensilvânia, um substituto do sono através do fosfato de sódio seria encontrado até 2025. Alimentos sintéticos serão produzidos utilizando nitrogênio da atmosfera.

7. Livros sobre folhas de níquel e a ascensão dos aparelhos elétricos: De acordo com o Weekly Scotsman, um jornal de Edimburgo, o ano de 2025 será assim:

“Os livros de 2025 provavelmente serão impressos em folhas de níquel, tão leves e finas que um único volume conterá 30 mil páginas, e as páginas serão mais flexíveis e duráveis ​​que o papel”, disse ele.