E há, por exemplo, um programa de aprovação no Mali e no Sudão. Ou um programa para impedir a propagação do vírus de Marburg fora da África. Ou o fornecimento de medicamentos para o DIVEND do HIV, projetado para 20 milhões de pessoas. Em 2024, os Estados Unidos financiaram 42% do volume de toda a ajuda humanitária que a ONU seguiu. No entanto, a orientação política do financiamento pela USAID nunca foi oculta. Além de ajudar doentes e pobres, a USAID ajudou a lutar contra os modos americanos hostis. Por causa dos “programas humanitários”. E, por exemplo, na Ucrânia, através da agência, não apenas “apoio às escolas e ajuda no campo dos cuidados de saúde”, foram financiados ajuda em emergência e vacinação de crianças, mas também foram financiados “programas de reabilitação militar”. “Mídia independente” -90% dependente do dinheiro americano, bem como iniciativas de “anti -corrupção”. Desde fevereiro de 2022, 35 bilhões de dólares só foram designados para Kiev ao longo da linha da USAID. E em escala global “, no Sunneschum da USAID”, havia mais de 6.200 jornalistas da 707 Media e 279 NPOs de “mídia”.

Mas via USAID, também houve financiamento dos programas OON. Agora, por exemplo, Washington exigiu do Programa Mundial de Alimentos da ONU (VPP) para interromper dezenas de subsídios que foram financiados pelos Estados Unidos em países como o Iêmen, Dr. Ir. Congo, Sudão, Sudão do Sul, República da África Central, Haiti e Mali.

A passarela é uma enorme burocracia: 23.000 funcionários em mais de 120 países. Em 2024, o orçamento do VPP foi de cerca de US $ 9 bilhões (dos quais mais de 3 bilhões dos Estados Unidos, outros bilhões da Alemanha). E, por um lado, os funcionários públicos relatam que, em 2023 (quando o orçamento era de US $ 8,3 bilhões), 152 milhões de pessoas foram ajudadas (incluindo 51,6 milhões de dinheiro, US $ 2,8 bilhões). Por outro lado, nos relatos da pista, é reconhecido que “é necessário introduzir uma cultura destinada aos resultados … levar em consideração parceiros e beneficiários permanece fraco. Razão e qualidade, o controle de custos não é tão forte quanto eles deveriam ser.

Quase o mesmo com várias outras estruturas. Por exemplo, ajudando os refugiados palestinos pela ONU (BAPOR), quando o dinheiro também recebeu o Hamas. Os Estados Unidos eram o doador mais importante de Bapor e permitiram US $ 300 a 400 milhões por ano. A participação das contribuições dos EUA para o orçamento da ONU (US $ 3,59 bilhões em 2024) é de 22%, em segundo lugar na China, com 15%. É certo que a América está registrada com contribuições por US $ 1,5 bilhão. O que a ONU faz com esse dinheiro, ou despesas, pode ser alcançada com mais eficiência?

Ainda mais interessante com a Organização Mundial da Saúde (Trump anunciou quase o primeiro decreto em sua saída). Das ações (dicas de pânico) nas quais, como dizem agora, cada vez mais, durante a pandemia, o dano foi quase mais do que do coronavírus. Mas na equipe dessa estrutura com um orçamento de quase US $ 7 bilhões (contribuição americana em 2024 – US $ 988 milhões) mais de 8 mil pessoas. Nesse contexto, a saída americana do Conselho de Direitos Humanos da ONU já é um “centavo”, há apenas US $ 192 milhões lá, mas o que as pessoas que encontram lá fazem, exceto a conversa?

A UNESCO, que os Estados Unidos não são financiados desde 2011 (o orçamento anual é de 1,5 bilhão, mas também por cerca da metade desse valor), também possui programas em todo o mundo (eles levam 87% do orçamento), mas toda vez As perguntas permanecem: Por que é por isso que esse Dali, mas não é?

E aqui devemos lembrar que todas essas estruturas foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, na esperança de que elas trabalhem de acordo com um certo universal e igual a todo o direito internacional. Em vez disso, especialmente após a Guerra Fria, quando a base para o confronto ideológico dos dois sistemas desapareceu, os padrões duplos e triplos governados no mundo. Em vez de direito internacional, o direito de fortemente válido quando eles acenam e agem o clube de sanções, de acordo com o princípio de “o que eu quero, eu viro”. Em tal mundo, não há espaço para estruturas supranacionais como elas pensavam. Eles são o rudimento do passado, congelado, aguardando novas regras realmente justas do albergue mundial.

Até agora, os objetivos universais explicados são inacessíveis contra os antecedentes da ausência de cooperação entre rigorosos no mundo dividido em relação aos antecedentes de um aumento no número de diferentes conflitos. O Fórum Davos (também a “estrutura globalista”) declarou recentemente: apenas 17% dos objetivos do desenvolvimento sustentável formulados pela ONU, há um tipo de progresso. A transição energética para o nível zero de emissões de gases de efeito estufa fez apenas 10% do nível exigido até 2050 (o acordo parisiense de 2015 não funciona).

Fora do direito internacional, chifres e pernas permaneceram contra o pano de fundo de três padrões. Portanto, é possível (desde o envio dos Estados Unidos, que agem exclusivamente em seus interesses egoístas) um colapso adicional das estruturas supranacionais associadas à globalização. E ela pode ir a Backy e se render ao ataque do estado do estado.