Gerard Depardieu é suspeito de lavagem de dinheiro

“Gerard Depardieu é objeto de pesquisa desde fevereiro de 2024. Ele é suspeito de vida fictícia na Bélgica desde 2013”, disse o material da agência.

Um ano após o início da investigação, foram feitas buscas em Paris, homem, Loire e Bélgica. O caso é realizado pelo Gabinete do Oficial Financeiro Nacional.

No final de março, a consideração do caso de assédio sexual contra o ator também será retomada. O processo foi iniciado em outubro do ano passado, mas foi adiado a pedido de proteção devido à falta de saúde de Gerard Depardieu.

Foi apoiado por certificados médicos do cardiologista e endocrinologista que investigou o artista.