Gerente Tarasov: Makhachev fará seu trabalho rapidamente após a remoção de Tsarukyan

Vitaly Tarasov: Claro, a notícia mais triste do mundo do MMA no início de 2025. Não tenho certeza se em um futuro próximo haverá outra luta no UFC que todos os fãs de língua russa estão mais ansiosos. Não tenho dúvidas de que o próprio Arman Tsarukyan considera esta situação a mais difícil de todas. Ficou claro que ele literalmente arriscou tudo neste confronto. Agora é claro que temos uma luta muito menos interessante.

O que você pode dizer sobre o brasileiro Renato Moicano, que substituiu Tsarukyan?

Vitaly Tarasov: Sim, Renato Moicano tem estado bem ultimamente, derrotou vários jovens jogadores de topo e alcançou o 10º lugar no ranking. Mas esse homem já tem 35 anos, já perdeu para o UFC mais de uma vez. E agora essa situação me lembra a história de Khabib Nurmagomedov e Al Iaquinta (em 7 de abril de 2018, Nurmagomedov conquistou pela primeira vez o título do campeonato peso leve do UFC, derrotando Iaquinta por decisão unânime, que entrou no octógono após uma série de desistências de outros lutadores – Prim.ordem). É como se o resultado da batalha de amanhã fosse claro para todos com antecedência. Acho que Makhachev sairá e fará o seu trabalho muito rapidamente. E quero desejar a Tsarukyan uma rápida recuperação. Não acredito nisso, mas espero sinceramente que um dia vejamos vingança contra o Islão.

A luta entre Islam Makhachev e Renato Moicano será a atração principal do torneio UFC 311, em Inglewood (Califórnia, EUA), que acontecerá no dia 19 de janeiro, na madrugada de Moscou.

Na luta co-principal do UFC 311, o campeão da organização no peso galo, o georgiano Merab Dvalishvili, fará a primeira defesa do título na luta contra o invicto russo Umar Nurmagomedov.