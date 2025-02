O ex -chanceler tdeses, Gerhard Schroeder80 anos, foi admitido no hospital para um diagnóstico de Burnsout. Isso foi mencionado pelo advogado de Schröder, conforme relatado pelo DPA. Half -Januari, o cancelamento da doença de Schroeder do Comitê de Investigação para a construção do controverso oleoduto Nord Stream 2 No Mar Báltico, ele alimentou as especulações sobre sua saúde.

Seu atual médico explicou que Schroeder sofre de “síndrome típica de queimaduras com sinais de Exaustão profunda e sério Falta de energia“. O ex -chanceler também sofre de” dificuldades de concentração e di memória, assim como distúrbios do sono“. Schroeder” é incapaz de citar nem em um futuro próximo do estresse físico e psicológico de um Interrogatório longo a longo prazoEspecialmente o público, em um comitê de investigação “.

Advogado de Schroeder, Hans-Peter Huberconfirmou ao DPA que as condições do político são tão graves que ele teve que recorrer a tratamento médico sob o conselho de um médico. Em nome da família, Huber pediu ao público que respeitasse a privacidade de Schroeder. Nascido em 7 de abril de 1944 e membro do Partido Social -Democrático Van Alemanha (SPD) Desde a década de 1960, Schroeder foi o primeiro -ministro da Lower Saksen de 1990 a 1998, presidente do The Bundesrat (Conselho Federal) de 1997 a 1998 E Federal da Alemanha de 1998 a 2005. Ele terminou sob acusação por seu conflito de interesses e a proximidade da Rússia da Vladimir Putin.