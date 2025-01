Gia Kim adora esse XO, Yuri de Kitty não é uma típica abelha rainha

Blair Waldorf. Chanel Oberlin. Quinn Fabray. Sharpay Evans. Uma grande abelha rainha da TV geralmente engloba três coisas: ela é tão cativante quanto implacável, tem um estilo invejável e, é claro, vive um arco de redenção digno. Quem não gosta disso? Mas, como aprendemos ao longo dos anos, nem todas as rainhas são iguais, e isso certamente se aplica a XO, KittyÉ Yuri Han.

Quando a atriz Gia Kim descobriu o elenco aberto da série Netflix, spin-off da Para todos os garotos que amei antes trilogia criada por Jenny Han – ela ficou surpresa ao ver tantos personagens interessantes e únicos ambientados no ensino médio. “Eu estava tipo, ‘Espere, Yuri é uma abelha rainha coreana que é gay? Nunca vi isso antes'”, ela me disse de seu apartamento em Los Angeles. Não importava se ela conseguisse o papel. Kim estava muito animada ao ver um personagem como Yuri ganhar vida na tela.

Quando XO, Kitty Estreando em maio de 2023, foi um sucesso rápido, o que não foi surpreendente, considerando o molho secreto de Han de capturar perfeitamente a inocência e a vulnerabilidade do amor jovem. O programa, que lança sua segunda temporada hoje, tem como foco a irmã mais nova de Covey, Kitty (dublada por Anna Cathcart), que recebe uma bolsa integral para frequentar a Escola Independente Coreana de Seul (KISS), onde sua mãe estudou. É em sua nova escola que Kitty embarca em uma jornada de autodescoberta e conhece um novo grupo de amigos e interesses amorosos complicados ao longo do caminho.

Quando conhecemos Yuri pela primeira vez, ela imediatamente se destaca como uma das alunas mais populares do KISS. Filha do diretor da escola, ela é bem relacionada e bem vestida e, em uma reviravolta surpreendente, também está namorando o namorado de longa distância de Kitty, Dae, tornando-se seu inimigo número um. Yuri aparentemente tem tudo, mas na verdade ela esconde sua verdadeira personalidade e seu verdadeiro relacionamento com sua colega de classe Juliana, por medo de decepcionar sua família conservadora até finalmente se assumir perto do final da primeira temporada.

(Crédito da imagem: Netflix)

Kim viu o impacto da história de estreia de Yuri logo após a estreia da primeira temporada. Os fãs começaram a entrar em contato com o ator para compartilhar histórias sobre como o programa os ajudou em nível pessoal. “Alguns deles passaram por algumas coisas sombrias, para dizer o mínimo, e então me disseram que o programa os tirou disso. … Significou muito para mim”, diz Kim. “É por isso que faço meu trabalho como ator. Isso me deu toda a satisfação e validação que precisava para fazer meu trabalho.”

Ao eliminar a essência de Yuri como pessoa, foi fácil para Kim encontrar pontos em comum com o adolescente desde o início. Ela também frequentou uma escola internacional na Coréia (ao contrário de Yuri, ela era muito mais uma Goody Two-shoes naquela época) e experimentou as provações e tribulações que acompanham o amor jovem. Provavelmente a conexão mais importante para Kim foi o relacionamento complicado de Yuri com a mãe. “As mães coreanas ou asiáticas, em geral, definitivamente carregam essa energia como uma geração criada por uma geração em guerra. Tudo isso vem com um certo tipo de coisa, e agora obviamente tenho privilégios que minha mãe não tem. Não tenho isso, e isso leva a diferentes tipos de problemas entre nós”, diz Kim.

Embora o maior conflito externo de Yuri na primeira temporada tenha sido sua mãe, entramos na segunda temporada vendo uma versão mais confiante da estudante do ensino médio. Ela está de volta com Juliana, seu relacionamento com a mãe está melhorando e ela finalmente está em um bom momento na amizade com Kitty. A grande questão é: e agora? “Agora que lutei por algo e tenho isso mais perto de mim, o que faço com isso?” Kim diz sobre Yuri. “Acho que a jornada dela na segunda temporada tem algo pelo qual ela lutou em Juliana, e agora ela tem que lidar com problemas de relacionamento da vida real que outras pessoas têm.” Por exemplo, ela se pergunta como seu relacionamento é afetado pela amizade crescente de Yuri e Kitty e pelos sentimentos românticos subjacentes.

O relacionamento de Kitty e Yuri é a sua clássica história de “inimigos para amantes”, e sua dinâmica “eles vão, não vão” certamente deixará os fãs ansiosos nesta temporada. Quando pergunto a ela como foi trabalhar com Cathcart nas cenas de alto risco entre Yuri e Kitty, Kim começa a falar sobre o quanto ela adora a atriz canadense como pessoa. Trabalhar juntos, ela me diz, sempre foi fácil porque eles realmente gostam um do outro como pessoas. “Eu adorei as cenas individuais que tivemos nesta temporada, assim como na temporada passada, porque você só precisa se concentrar nessa pessoa e nessa circunstância e em todas as coisas que vêm com ela. É tudo tão simples com (Anna), ”ela disse.

Quanto a saber se a segunda temporada também trará momentos de moda mais notáveis ​​para a abelha rainha do KISS, Kim confirma alegremente. “A única coisa que sempre direi é que não sei o que vai acontecer com Yuri, mas nunca quero que ela perca as roupas. Por favor, dê a ela toda a gama de opções de guarda-roupa, porque seria muito triste se ela tivesse focar em coisas básicas”, ela ri. Rosa pode ter sido a cor do dia de Yuri na primeira temporada, mas nesta temporada, ela diz que podemos esperar vê-la usar todo o espectro de cores enquanto brinca com uma energia mais punk-rock por baixo de jaquetas de couro e texturas mistas. . Fique atento ao espartilho e saia Comme des Garçons, pois é um dos favoritos de Kim na temporada.

(Crédito da imagem: Netflix)

Antes de encerrarmos nossa ligação, mal posso esperar para saber o que a atriz da lista A tem no horizonte além disso. XO, Kitty. Ela me conta que há um projeto em andamento sobre o qual ela ainda não pode falar, mas que também está produzindo uma peça que será lançada ainda este ano. Chama-se Mais perto e é baseado na produção teatral de Patrick Marber de 1997, que mais tarde foi adaptada para um filme de 2004 estrelado por Julia Roberts e Jude Law. Seus olhos brilham só de falar sobre isso. Embora inicialmente tenha decidido se tornar diretora de cinema, Kim fez sua estreia como atriz no teatro e trabalhou em Mais perto a lembra das vezes em que ela e um grupo de amigos dedicaram seus corações, almas e dinheiro para encenar peças na Coréia. “Estou animado por ter minha visão e contribuição criativa, e já tenho um diretor a bordo. Estou pensando em escolher o elenco agora, então é divertido colocar um chapéu diferente do de ator agora”, disse Kim. .

Esta abelha rainha tem todas as ambições certas.

XO, Kitty a segunda temporada agora está sendo transmitida pela Netflix.