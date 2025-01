Gideon Saar: Em breve saberemos se o outro lado está pronto para um acordo

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, reuniu-se com seu homólogo dinamarquês, Lars Rasmussen, no Ministério das Relações Exteriores em Jerusalém. As negociações incluíram uma conversa pessoal e uma reunião prolongada com a participação de delegações dos dois países.

Os principais temas de discussão foram a necessidade de libertação dos reféns, a ameaça iraniana, a situação no Líbano e na Síria, bem como as relações bilaterais entre Israel e a Dinamarca.















Ao final da reunião, os ministros fizeram um pronunciamento conjunto à imprensa.

O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Saar, disse: “Informei o Ministro Rasmussen sobre o andamento das negociações para a libertação dos reféns. Israel está a fazer tudo o que pode para chegar a um acordo. Os nossos amigos americanos estão a desempenhar um papel importante nestas negociações e agradecemos-lhes a sua significativa assistência. Em breve saberemos se o outro lado está pronto para fazer um acordo. Esperamos ver mais progressos num futuro próximo. »