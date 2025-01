Gideon Saar pede à Itália que levante o embargo de armas a Israel

O Ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, reuniu-se com o Presidente da Câmara dos Deputados italiana, Lorenzo Fontana, e com a Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Segurança do Senado italiano, Stefania Craxi.

Além disso, o ministro reuniu-se com deputados pertencentes à Associação Interparlamentar de Amizade Itália-Israel.

Durante as conversações, o Ministro Saar falou sobre o andamento das negociações sobre o acordo sobre a libertação de reféns, bem como sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio.



























Em relação ao novo governo na Síria, Sa’ar sublinhou que este deveria ser julgado por ações e não por declarações. Atualmente, as minorias não estão representadas no governo sírio, no exército e nas estruturas de segurança, e as posições-chave são ocupadas exclusivamente por forças islâmicas. No entanto, o Sarre registou positivamente as declarações dos líderes sírios sobre a sua intenção de evitar o conflito com Israel.

Em relação ao Líbano, o Ministro Sa’ar deixou claro que Israel continuaria a respeitar estritamente os termos do acordo de cessar-fogo e a responder a quaisquer violações.

Também durante as reuniões, o Sarre levantou a questão da necessidade de levantar o embargo de armas italiano contra Israel.

O Ministro Saar sublinhou que Israel está a combater o terrorismo e o islamismo radical, que são o inimigo comum de Israel, da Itália e de todo o Ocidente.

O ministro observou que Israel e Itália são aliados que partilham valores e interesses comuns e sublinhou a importância de reforçar a cooperação entre os dois países.