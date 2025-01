Gigante do calçado Görtz fecha lojas na Alemanha e perde clientes

Mais uma vez, um dos retalhistas de calçado mais famosos da Alemanha está no centro de um julgamento de grande repercussão. O tribunal local de Hamburgo ordenou a abertura de um processo de insolvência contra a Görtz Retail GmbH. Vale ressaltar que desta vez não se trata de uma declaração voluntária da empresa, mas sim da apresentação de reclamações por quatro credores ao mesmo tempo – segundo SZ, foram eles que iniciaram a ação.

Este é o segundo procedimento desse tipo para Görtz no último ano e meio. A primeira vaga de processos terminou no verão de 2023, quando a empresa tentou “reiniciar-se” após a pandemia e a crise pós-pandemia. E agora, logo depois, a varejista de calçados está de volta ao ponto de partida, tornando-se objeto de atenção das autoridades legais.

O que levou a uma nova etapa da crise

Recentemente, as dificuldades financeiras atingiram níveis críticos, nomeadamente ao nível das dívidas acumuladas com arrendamento de imóveis. Como relata o Hamburger Abendblatt, seis filiais da Görtz em Hamburgo enfrentam uma série de processos de despejo. Entre as mais problemáticas estão uma loja no centro comercial CCB Bergedorf (já encerrada) e outra em Alstertal–Einkaufszentrum (Poppenbüttel), onde o valor da dívida ultrapassa os 700 mil euros. Além disso, em Poppenbüttel, a empresa planeia desocupar as instalações à força.

O tribunal local de Hamburgo nomeou o advogado Gideon Böhm (Münzel & Böhm) como administrador interino. Esta medida significa que Görtz pode tomar decisões, mas apenas com o seu consentimento. Segundo a NDR, tal medida visa prevenir novos riscos financeiros e reforçar o controlo de custos.

Como Bolko Kissling queria salvar a marca

Durante a reestruturação anterior, concluída em 2023, Görtz ficou sob o controle do empresário Bolko Kissling, que mora nos Estados Unidos. Ele se propôs a revitalizar a imagem clássica da rede de calçados com novos formatos: foram lançados os conceitos “Görtz Lounge” e sua própria linha de roupas e acessórios, GLND. No entanto, como salienta o Handelsblatt, rapidamente se tornou claro que os problemas eram demasiado profundos para serem resolvidos por simples soluções de marketing.

Já no ano passado, devido ao aumento da dívida, vários fabricantes de calçado suspenderam a sua cooperação com Görtz. Como resultado, a cadeia retalhista não conseguiu oferecer aos seus clientes uma gama completa de produtos e perdeu parte do seu apelo anterior. A situação foi agravada pelo facto de, em vários armazéns, oficiais de justiça (por vezes acompanhados pela polícia) terem confiscado bens. Kiessling disse na época que houve um “mal-entendido”, mas o fato é que a reputação de Görtz foi prejudicada.

Escala de perdas

Se antes do primeiro procedimento, em 2022, a empresa contava com 160 lojas na Alemanha e na Áustria, hoje restam cerca de trinta. As estatísticas oficiais sobre o número de colaboradores não são divulgadas, mas especialistas do mercado apontam para uma redução significativa do pessoal devido. ao encerramento massivo de agências.

Em 2023, o investidor previa um volume de negócios de cerca de 70 milhões de euros e planeava devolver a Görtz à rentabilidade. Porém, uma nova falência anula qualquer cenário positivo no curto prazo. De acordo com Welt, no final do ano passado a empresa não tinha cumprido algumas das suas principais obrigações financeiras, o que levou os credores a tomar medidas decisivas.

Esperança de salvação ou fim definitivo?

Uma nova onda de processos levanta a questão principal: haverá alguém disposto a investir na Görtz para evitar o fechamento total da empresa? O mercado retalhista de calçado atravessa um momento difícil, em parte devido à mudança de hábitos de consumo e ao crescimento do retalho online. Ainda não está claro se a marca, fundada no final do século XIX, conseguirá mais uma vez adaptar-se à realidade do mercado.

Se os investidores não demonstrarem interesse ou as medidas de resgate propostas não forem suficientes, vários estabelecimentos restantes poderão enfrentar a mesma situação que já ocorreu em Bergedorf. Nas próximas semanas, o administrador judicial interino, a administração da empresa e os credores terão de determinar se se justifica uma reestruturação adicional ou se deve ocorrer uma liquidação faseada.

