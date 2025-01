Gigi Hadid sobre seu perfume favorito, sua primeira lembrança de beleza e por que ela é uma "Touro Clássico"

(Crédito da imagem: Rabanne)

Rabanne, a grife francesa com 59 anos de história, entra em 2025 em alta. 1) lançou recentemente uma nova fragrância com grande potencial aromático e 2) anunciou a supermodelo global e garota versátil, Gigi Hadid, como o rosto. O perfume se chama Um milhão de ouro para ela Eau de Parfume é inspirado na “feminilidade” e no “sucesso dourado e brilhante”.

A campanha de alta costura de Hadid reflete a postura ousada e sem remorso da marca em celebrar o sucesso feminino. Em uma imagem, ela faz uma pose poderosa enquanto veste um terno elegante e sob medida. Em outra, ela usa um conjunto brilhante de duas peças. Em ainda outro, ela usa apenas as joias XL da marca.

Juntamente com essas imagens marcantes, Rabanne lançou uma sessão de perguntas e respostas exclusiva com Hadid como parte da nova campanha da fragrância. Continue navegando para saber mais sobre esta nova fragrância e ter uma visão íntima do mundo de Hadid, incluindo informações sobre suas preferências pessoais de fragrâncias, suas primeiras memórias de beleza e por que ela se autodenomina uma “Taurus Clássica”.

Rabanne Um milhão de ouro para HER Eau de Parfum Tipo de perfume: Floral quente Notas de fragrância: Óxido de rosa, absoluto de jasmim, ylang-ylang, lavanda, acorde de pêra, almíscar mineral, musgo, baunilha Tamanho do perfume: 1 onça | 1,7 onças | 3 onças Rabanne Million Gold For Her Eau de Parfum é uma fragrância elegante e sofisticada, melhor descrita como um aroma floral quente. Embora seja tecnicamente uma fragrância feminina, combina notas tradicionalmente femininas como rosa e jasmim com notas tradicionalmente masculinas como almíscar mineral e musgo para um efeito único e equilibrado. Ele vem em um frasco de vidro facetado adornado com o distintivo link XL da marca.

O que Rabanne significa para você como marca? O que você acha que a marca representa?

“Para mim, Rabanne é poderosa. Poderosa, forte, sexy – alguém que entra na sala e é dono dela.”

Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Jane Fonda, Françoise Hardy foram todas as musas de Monsieur Rabanne… Qual é a sensação de fazer parte deste formidável elenco de mulheres fortes e memoráveis?

“É uma loucura! Sou fã da marca há muito tempo. Eles tiveram tantas musas icônicas e desempenharam um papel tão icônico na história da moda. Fazer parte disso e poder trabalhar com uma pessoa tão grande equipe, é incrível.”

Como você descreveria a mulher Rabanne?

“Confiante, forte, sensual, enérgico. Poderoso.”

O manifesto de Rabanne é galvanizar a próxima geração para forjar um futuro mais criativo e inclusivo. Você compartilha desses valores?

“Claro, totalmente. Sinto que grande parte dessa galvanização é encorajar as pessoas a encontrarem sua maneira de se expressar, a descobrirem o que as faz sentir-se poderosas e prontas para enfrentar o dia. Ninguém acorda sentindo-se como um milhão de dólares , não importa de quem você esteja falando. Todos nós precisamos encontrar as coisas que nos protegem de sair para o mundo. O perfume pode ser uma ferramenta muito poderosa para isso.

Quando você descobriu um perfume Rabanne e que lembranças você tem desse momento?

“Um ex do passado usou Rabanne for Men. Foi há 10, talvez 13 anos. Acho que isso me lembra uma parte jovem e divertida da minha vida. Não tenho certeza exatamente quando foi a primeira vez que senti um perfume Rabanne. , mas pensar nisso me leva a uma espécie de máquina do tempo; pequenos trechos de filmes daquele período da minha vida, o que é sempre divertido.”

Como escolher um perfume para usar?

“Quando encontro algo novo que gosto, uso sozinho por um tempo. Depois é adicionado à coleção. Depois de adicionado à coleção, posso começar a misturá-lo com outros. É quase como uma alquimia emocional, como se você estivesse tentar descobrir o que você quer sentir naquele dia e o perfume que o ajudará a sentir isso. Misturar as emoções ou pensamentos inspirados em cada perfume é divertido.

“Aromas diferentes me fazem sentir coisas diferentes e trazem à tona lados diferentes da minha personalidade. Em geral, gosto de florais, ou florais misturados com algo um pouco mais profundo. O perfume faz cócegas em certas partes do seu cérebro. Pode ser uma ótima maneira de expressar você mesmo, e quando as pessoas encontram maneiras de se expressar, a vida se torna muito mais divertida.”

Como você descreveria Million Gold For Her em três palavras?

“Eu diria “revigorante”. Adoro quando algo desperta uma parte do seu cérebro. Minha segunda palavra seria “sexy”. E em terceiro lugar, quero dizer, é difícil chamá-lo apenas de ‘floral’ porque é mais do que isso, vou usar uma palavra ‘emocional’ em vez de uma palavra descritiva, direi ‘místico’.

Million Gold for Her é sobre capacitação e excelência. O que empoderamento significa para você?

“Para mim, empoderamento é encontrar-se e não ter medo de expressá-lo de todas as maneiras. É não pedir desculpas, conhecer o seu trabalho e o seu valor e não diminuí-lo com base no pensamento dos outros ou no que o mundo tenta impor a você.”

Como você define excelência?

“Excelência é acordar todos os dias e tentar aprender algo novo. Você nunca sente que algo é muito difícil de aprender. Acho que a excelência continua a crescer.”

Como seus amigos descreveriam você?

“Estagnado; criativo, talvez. Acho que isso significa ter a cabeça fria, mas sou mais tranquilo e mais desajeitado do que a maioria das pessoas pensa.”

Você tem um mantra pessoal?

“Não sei se tenho um mantra. Acho que houve certas partes da minha vida em que eu poderia ter usado um mantra ou tido uma certa visão, mas depois que passei desse ponto… sei. Estou seguindo em frente. Sou mais um Touro clássico, em paz com o ritmo da vida, os altos e baixos. E sou muito bom em tentar encontrar a lição em tudo. nomeie um mantra, acho que seria “. um dia de cada vez.”

O que você gosta na modelagem agora, como adulta? Qual é o seu tipo de trabalho favorito? Quando você se diverte mais? Qual é o mais difícil?

“Acho que o que torna tudo divertido agora é o contraste entre ser modelo e ser mãe da minha filha. É quando ela está com o pai que procuro mais trabalhar. isso é certo para mim, isso significa o suficiente para eu me encaixar. Então acabo com uma agenda cheia de coisas que são realmente gratificantes e que eu realmente quero estar lá, eu também tenho a chance. ter um relacionamento de co-parentalidade onde, quando apareço para trabalhar, posso realmente me concentrar no meu trabalho e sinto que estou lá para dar tudo de mim e fazer o meu melhor. Encontrar esse equilíbrio me deu confiança. mãe e como modelo pensei: “Ok, posso entender isso e posso ser bom em todas as coisas em que quero assustar alguém.”

Como relaxar depois de uma semana agitada? Você tem algum prazer culpado?

“Não tenho culpa pelos prazeres que participo. Ponto final. Mas definitivamente posso me entregar ao silêncio e à solidão. Acho que quando você está perto de tantas pessoas durante o dia, você pode abraçar a energia de todos. Então eu apenas como estar em casa e acender uma vela, se houver alguém por perto, jogando um jogo de tabuleiro. Não é tão calmante para a maioria das pessoas, mas gosto de um documentário policial. acabar com o crime.”

O que faz você se sentir bonita?

“Algo em que me sinto bem e confortável. E também quando meus amigos e entes queridos podem realmente me ver, e quando me sinto bem e feliz. Acho que outras pessoas também me veem de maneira mais bonita.”

Como você definiria a beleza neste momento da sua vida, e como isso difere de como você definiria a beleza quando era mais jovem?

“Não sei se é porque sou taurino, mas sempre senti que minha mentalidade permaneceu a mesma em todas as fases da minha vida. motivos, como cuidar de mim, do meu bem-estar, do meu estado mental, das pessoas com quem me cerco e dos relacionamentos que mantenho. Quando estou numa boa posição e isso está equilibrado, então me sinto bonita. .

Qual é a sua primeira memória olfativa?

“Não me lembro exatamente, mas posso imaginar os frascos. Minha mãe tinha uma linda bandeja de frascos no banheiro. Não só me senti atraída por borrifá-los para experimentar os perfumes, mas também pelos próprios frascos. acho que foi meu jovem cérebro que estava tão interessado – como ainda está hoje – em criatividade, fabricação de produtos e design, interessado em como diferentes garrafas podem fazer você se sentir, por. o que o perfume que sai dele pode fazer Pensar em perfume agora me faz perceber que me interesso por produtos e design desde criança.”

Qual é a sua maneira favorita de usar perfume?

“Coloco nos pulsos, na frente do peito, no pescoço e depois na nuca, onde meu cabelo encontra meu pescoço. Gosto da ideia de que quando alguém abraça, ele entende aquele cheiro.

