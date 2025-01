Silvano Vicente 25 de janeiro de 2025

A história da Mona Lisa está entrelaçada com vários quebra-cabeças que a acompanham há séculos. Os historiadores e especialistas de Leonardo quebraram diversas teorias sobre a Nobre, mesmo que as mais credenciadas se refiram a Lisa Gherardini, uma nobre florentina chamada Mona Lisa del Giocondo. Outra teoria sublinha o uso de um segundo modelo por Leonardo, seu aluno favorito Gian Giacomo Caprotti chamado de Salai, do qual ele se baseou em outras obras, como San Giovanni Battista. Desde o século XVI, estão distribuídos por duas competições criadas pelo gênio toscano. Também na venda da pintura, a narrativa dominante, de que o seu outro aluno foi Francesco Melzi que a vendeu a Francesco Primo Rei de França, não tem base sólida. Não existe documento de venda de 4.000 ducados de ouro.

Em 1999, o estudioso francês Bertrand Jestaz descobriu um acordo, datado de 1518, entre Salai e o rei Francisco I de França, que fornecia a informação de que naquela data o aluno de Leonardo tinha vendido ao soberano francês (incluindo algumas pinturas (incluindo a Mona Lisa) por uma quantia robusta. A relação entre Leonardo e Salai durou cerca de 25 anos. Leonardo escreveu sobre ele: “Ladrão, Mentiroso, teimoso e guloso”. reproduzir fielmente e estava sempre em busca de dinheiro. É estranho e paradoxal que o rei da França compre uma Mona Gioconda de um aluno desconhecido de Leonardo e pague generosamente por ela.





Outros tópicos sobre a possibilidade de a Mona Lisa do Louvre ser um autor falso são oferecidos pelo resultado de uma cuidadosa investigação atualmente realizada por uma equipe de especialistas sobre a perícia realizada na pintura em 1912-1913 que foi encontrada após seu roubo em 1511. Ele recebeu essa perícia em nome de três especialistas autonomeados para determinar se a obra encontrada era autêntica ou não. O resultado atual da equipa científica não suscita dúvidas: a perícia realizada na pintura pintada não consegue distinguir se é um ódio original reproduzir uma reprodução perfeita. Outro estudo perturbador foi realizado em 2004 no Louvre Gioconda por um prestigiado laboratório francês (Lumière Technology).

A pesquisa com aplicação da tecnologia turbo-scanner identificou três camadas preparatórias: na primeira aparece uma jovem com sorriso melancólico, na última camada uma jovem com um sorriso irregular pelo que vemos. Esta anomalia pode remontar à prática retalhista através da qual Leonardo treinou os seus alunos. E, portanto, um tópico adicional que sustenta a possibilidade de a Mona Lisa exposta no Louvre ter sido criada pelo Salai. Ao compor o mosaico oferecido pelos diversos testemunhos históricos, não surge a possibilidade de Salai envolto em uma aura de sátira, também o roubo da Mona Lisa de 1511. Palco de um aparente Paradoxo -histórico: quem roubou a Mona Lisa roubou a falsificação de um autor. Por fim, os milhões de turistas que admiram a pintura podem considerar uma reprodução perfeita realizada pelos Salai ou não?