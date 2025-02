Giorgia Meloni convida o ANM a comparar (também com a realidade)

Mario Sechi 9 de fevereiro de 2025

Pronto, “não para a reforma e a greve é ​​confirmada”. Isso foi dito pelo novo presidente dos magistrados da Associação Nacional, Cesare Parodi. Tudo como antes? Há um ponto importante, não vem do ANM, mas de Giorgia Meloni, que recebeu Parodi no grande jogo: “Congratulo -me com o pedido de uma reunião com o governo”. Haverá o “confronto saudável” entre o governo e os magistrados que esperavam o primeiro -ministro ontem? Esperamos e cultivamos uma opinião protegida, na ponte sempre supera a toga vermelha.

O judiciário é a carneiro de um sistema que tenta explodir o poder legislativo. A alta burocracia irresponsável, a pequena localização financeira e a mídia que são o megafone são a verdadeira oposição ao centro.

Eles estão bem organizados com propaganda, podem conter o governo (ver imigração -item), mas não têm a cultura de ler entre as linhas do tempo, não entendem o que é certo hoje e qual é o poder do histórico conservador ciclo. Seu ponto fraco é o que William Hazlitt, um grande escritor inglês que viveu entre os séculos XVIII e XIX, chamado “a ignorância das pessoas cultivadas”. Eles sabem tudo, mas não entendem nada, mantêm discursos políticos no sentido horário, estão desempacotando sem serem originais, resumidos de que são completamente inúteis.

Ela sofria de ver Giorgia em Palazzo Chigi, agora que Trump está na Casa Branca, eles enlouqueceram como morcegos ao ver uma tocha. Eles viviam na escuridão quando vêem luz, descobrem seu rosto verdadeiro no espelho.