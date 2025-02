Giorgia recebe o preço "menos" E é caos: o público grita, ela chora

Primeiro, o Ariston está girando e vingança uma ovação quase irritada. O público de Festival de Sanremo responde mal à rejeição de Giorgiaexcluído desde os primeiros 5 da mistura de Televen, sala de imprensa e rádio. Mas quando o cantor romano, muito favorito da véspera da última vitória, com seus cuidados por mim, ganha um prêmio “pequeno”, o de Tim, o teatro desencadeia aplausos na cena e coros abertos.

Quando Carlo Conti, Alessandro Cattelan um Alessia MarcuzziHonestamente, chateado, comunique a posição final do cantor, sexto, do lado de fora dos 5 primeiros, um momento quase dramático entre Buu e Whistles é encenado. E Carlo Conti, que diz: “Eu os deixei chamar Giorgia, Giorgia”.

Mas então Giorgia recebe de Pietro Labriola, CEO de Tim, o Prêmio Tim Atribuído ao artista deste festival mais amado no meu aplicativo Tim e sites e canais sociais oficiais em Tim. Mudou -se, ele traz as mãos no rosto para lágrimasE quando o público é sobre aplicar o grito: “Você ganhou, você ganhou!” Ele se deixa ir a um sorriso libertador e contagioso. “E’ A verdadeira vitória“, Ele diz conta.” Depois de todos esses anos – Giorgia diz – ele tem valor inestimável. Não sei se ganho, mas agradeço com todo o meu coração “, ele conclui chorando.