Giovanna Dal Magro: uma viagem a fotografia, arte e mundo em todo o mundo

Giovanna Dal Magro é uma figura icônica no panorama da fotografia italiana. Com uma carreira que abraça mais de cinco décadas, sua arte é o reflexo de um espírito curioso e um espírito livre. Seu trabalho se estende muito além do objetivo da câmera: é uma celebração da vida, beleza e diversidade do mundo.

“Em todas as gravações, há um pedaço meu. Nenhum fotógrafo para documentar a realidade, mas para explorar o que ela se esconde”, diz ele do Magro com uma voz animada, capaz de comunicar a paixão que toda a sua existência liderou. A abordagem de Giovanna de Magro à fotografia não era convencional. Antes de desafiar uma câmera, ele se dedicou à pintura. “Eu pintei desde criança”, expliquei, “fui à Academia de Pintura no Castello Sforzesco, mas senti que algo estava faltando. Então, um dia, durante uma visita a um amigo gráfico, aconteceu lá algo Isso me mudou para sempre.

Essa experiência a levou a uma imersão total no mundo da fotografia. “Passei a noite toda no quarto escuro, aprendo a luz, os contrastes, as sombras. Não era apenas a tecnologia: era mágico”.

Apesar de sua dedicação, ele se recusou a aderir a um estilo específico ou a um tema específico da Magro. “Eu não gosto de ser pego. Para mim, a exploração está explorando, experimentos constantes. Eu sempre poderia fazer o mesmo. Monotonia mata a criatividade. A carreira de Giovanna de Magro está entrelaçada com suas viagens que elas trouxeram o mais remoto e remoto e lugares fascinantes no planeta.

Uma de suas primeiras jornadas importantes foi no México, onde foi atingido pelo poder simbólico do Chac Mool em Chichén Itzá. “Parecia que o tempo havia parado. Olhando para aquela estátua, tive a sensação de que fui observado a dor e a espiritualidade de toda uma civilização”.

Outra jornada inesquecível levou -a aos Andes peruanos. “Lembro que eu tinha andado por horas, desafiei o frio e o cansaço a chegar a uma vila remota. Os habitantes me receberam calorosamente e seus rostos viveram histórias. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira”.

Seu espírito de aventura também a levou à Amazônia, onde ela documentou as tradições de Ye’kuana. “Depois de dias de navegação em Kano, chegamos a um momento crucial na vila: os homens retornaram do grande festival da caça. Eles me deixaram fotografar, e essas imagens ainda estão entre os meus favoritos hoje”.

Uma das experiências mais extraordinárias, de Magro, lembra a ascensão na Autana, a montanha sagrada da Piaroa indígena. “A subida foi cansativa, mas cheguei ao topo, senti -me sobrecarregado com a beleza e a espiritualidade do lugar. Era uma lição de humildade pela natureza”.

A versatilidade de Giovanna Dal Magro também se manifesta em seus retratos, que capturam a essência das personalidades retratadas. Marina Abramović, Dario Fo, Andy Warhol e Aldo Busi são apenas alguns dos nomes que estabeleceram seu objetivo.

“Uma conexão imediata nasceu com Marina Abramović. Eu a conheci durante seu desempenho extremo, Rhythm 4, no qual ela se expôs ao vento de um fã industrial. O fotógrafo foi desmoronado por fadiga e, a partir daquele dia, nos tornamos amigos”.

Um episódio emblemático diz respeito a Aldo Busi. “Era impossível fotografá -lo posando”, lembra ele. “Eventualmente, eu fingi ter terminado o trabalho. Quando ele relaxou no sofá, tirei duas fotos. Eles eram seus favoritos. Aldo tinha uma alma complexa e eu queria capturar a verdade”.

A década de 1970 foi um período de política e fermentação social na Itália, e Giovanna Dal Magro estava em primeiro plano. “A fotografia era minha maneira de participar da mudança”, explica ele. “Eu documentei procissões, greves, manifestações, mas também momentos da vida cotidiana que o espírito do tempo disse”.

Uma das fotos mais icônicas desse período retrata manifestantes que escalam o monumento a Vittorio Emanuele II em Milão. “Essa foto se tornou um símbolo, mas para mim representa principalmente o desejo de mudança que animou esses dias”.

O poder do magro de Giovanna para encontrar poesia em detalhes se reflete em muitas de suas obras. Durante uma viagem à China, ele viu um campo de guarda -chuvas vermelho. “Acordei ao amanhecer para fotografá -lo. Foi criado como uma obra de arte por natureza e por humanos juntos”.

Mesmo em momentos difíceis, ele nunca parou de criar de Magro. “Durante uma longa estadia no hospital, minha janela olhou por cima de um telhado onde os funcionários trabalhavam. Eu os fotografava todos os dias e encontrei conforto em sua rotina e em sua determinação”.

Em relação às mudanças na indústria fotográfica, as opiniões claras de Magro têm. “Atualmente, a fotografia é acessível a todos, graças às mídias sociais. Isso é bom, mas há um risco de perder a profundidade. Um clique não é suficiente para contar uma história. Custa estudo, dedicação e especialmente uma visão”.

Giovanna Dal Magro não é apenas uma fotógrafa: ela é uma exploradora, uma contadora de histórias, uma testemunha de seu tempo. “Eu nunca quis ser definido de uma maneira”, diz ele. “A vida é muito rica e complexa para ser trancada em um rótulo. Para mim, a fotografia é como respirar: é claro, necessário, vital”.

É possível descobrir a arte de Giovanna Dal Magro, também na nova exposição de Marina Abramović nos portões de Bergamo com respiração e fogo, uma exposição que investiga a profundidade da experiência humana por meio de trinta trabalhos históricos e recentes. Organizada na antiga Art 671 da Gres Industrial Factory, a equipe permanecerá aberta até 16 de fevereiro e oferece aos visitantes uma viagem entre desempenho icônico e novas criações. Os trabalhos exibidos incluem fotos de performances históricas, incluindo impronderabilia, imortalizadas por Giovanna Dal Magro: uma obra em que o público foi chamado a passar entre os corpos nus de Marina e Ulay, que testam o senso de limite.

Nas exposições proeminentes, Giovanna Dal Magro também participou do Gentile em outubro passado, um projeto que investigou laços sociais e relações materiais ao longo do tempo. A iniciativa, promovida pela Associação de Fotógrafos de Mulheres, propôs uma viagem através de experiências familiares, da mais tradicional para a mais fluida e contemporânea. As imagens mostradas contaram transformações pessoais e sociais, com temas como identidade, memória e coexistência entre culturas.

Com seu trabalho, Dal Magro, ainda em atividade completa, continua todos os dias com sua versatilidade e deixa um selo indelével na arte que nos lembra que a beleza, a verdade e a curiosidade são os motores mais poderosos da existência humana.