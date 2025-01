Giovanni Amoroso é o novo presidente da Consulta: suas primeiras palavras sobre paramentos e política

O Tribunal Constitucional Reunido hoje na Câmara do Conselho, o juiz foi eleito presidente por unanimidade Giovanni Amoroso. O novo presidente, eleito juiz constitucional pelo Tribunal de Cassação em 26 de outubro de 2017, tomou posse em 13 de novembro de 2017; É vice-presidente desde 12 de dezembro de 2023 e permanecerá no cargo até 13 de novembro de 2026, quando expira o seu mandato de nove anos como juiz constitucional.

O primeiro ato é o presidente Carinhosamente nomeou os juízes Francesco Viganò e Luca Antonini como vice-presidentes. Nascido em Mercato Sanseverino (Salerno) em 30 de março de 1949, foi nomeado magistrado por decreto ministerial de 27 de março de 1975; foi magistrado criminal no Magistrado de Bérgamo (1976-1980) e magistrado do trabalho no Magistrado de Roma (1980-1984). Em 1984 foi nomeado para o Gabinete do Magistrado do Tribunal de Cassação, primeiro como magistrado judicial (1984-1989) e depois como juiz profissional (1996-2000). Em seguida, foi concursado ao Departamento do Trabalho, onde participou dos painéis como relator e depois como redator das decisões adotadas.

No período 1986-1989 trabalhou no Centro de Documentação Eletrônica do Tribunal de Cassação e supervisionou os cursos de aprendizagem do sistema Italgiure das bases de dados do Tribunal. De 1990 a 1996, foi afastado do judiciário como assistente de estúdio em tempo integral do juiz constitucional Renato Granata; Regressou então à função de juiz profissional no Gabinete do Supremo Tribunal de Cassação e continuou a trabalhar a tempo parcial até 1999 com o juiz constitucional Renato Granata, eleito Presidente do Tribunal. Posteriormente, de 1999 a 2008, atuou como auxiliar de gabinete do juiz constitucional, que mais tarde se tornou presidente, Franco Bile. Foi nomeado advogado de cassação em 2000 e foi inicialmente designado para a Terceira Divisão Criminal, com aplicação à Divisão do Trabalho, e depois designado para esta última, com aplicação à Terceira Divisão Criminal. Por ter se qualificado para cargos de alta administração, foi nomeado membro das Seções Cíveis Unidas do Tribunal de Cassação desde março de 2006.

Nomeado Vice-Diretor do Gabinete do Magistrado do Tribunal posteriormente ele se tornou seu diretor em fevereiro de 2013. Em fevereiro de 2015, foi nomeado Presidente do Departamento do Tribunal e lotado no Departamento do Trabalho. Em junho de 2015, foi também designado para as Seções Unidas civis como presidente de seção não titular, também designado como coordenador das Seções Unidas civis. Imediatamente após as eleições, Amoroso respondeu a uma pergunta sobre o embate entre paramentos e política: “Não adianta ao país que haja uma situação, se não de conflito, de desarmonia entre o poder judicial e a política”. O presidente recebeu os melhores votos do primeiro-ministro Giorgia Meloni em sua posse.