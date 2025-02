Giuseppe Conte redescoberto agora "lutador" Das pessoas com seus 10%…

Francesco Damato 19 de fevereiro de 2025

Os traços foram um pouco perdidos, mesmo que as notícias ofereçam de vez em quando nas imagens do repertório enquanto elas sempre são enviadas para alguma coisa, mas o ex -primeiro -ministro e agora apenas do que resta do O movimento ainda é chamado de 5 estrelas, Lágrima do fundador Beppe Grillo, ele está realmente entre nós. E ele anda, como sempre, até uma entrevista com a imprensa, em direção à praça que foi entendida em um grande sentido. Onde ele gostaria de contestar um governo e, mais em particular, um primeiro -ministro responsável pela miséria em que eles arrastariam o país como uma tomada de abanar, Trump e a União Europeia obedeceriam. Um e outro, na realidade, pelo menos no momento, não estão alinhados com precisão, mas Conte os coordena o mesmo para se apresentar como o guerreiro do povo, depois de fazer de seu advogado como advogado, no momento do primeiro governo , no entanto, quando ele interrompeu seus arcos no Parlamento e seus dois vice -ministro, Luigi di Maio e Matteo Salvini, perguntaram com cuidado, se ele poderia dizer certas coisas ou não. O entrevistador Alessandro de Angelis também deve ser pego por ter que perseguir algumas dúvidas por palavras e conceitos do ex -primeiro -ministro na corrida para a praça. Até que pegue com cuidado e os múltiplos maiestatis das 5 estrelas: “Vá para a praça com seus aliados?”.

Que no papel, embora enrugado entre vetos, prêmios e similares, as partes devem ser explicadas da oposição: do Partido Democrata de Elly Schlein à Itália viva de Matteo Renzi, dos vínculos radicais de Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli na ação de Carlo Calenda e +Europa por Emma Bonino e Benedetto della VedovaAlém de outros arbustos de diferentes almas, denominação e ambição. “Nossos primeiros aliados – Conte respondeu, sempre em um passo persistente – os cidadãos, que a Itália não viaja para a deterioração, à impunidade daqueles que se sentem inatacáveis ​​e acima da lei”. Em vez de abaixo, como um certo judiciário usado a trinta anos e mais para fluir, ele tenta contratar os políticos desconfortáveis ​​ou desagradáveis.

“Hambúrgueres”, diz Conte com Jacobin Piglio, aprendeu a estudar a Revolução Francesa na escola. Os cidadãos que pagaram a “derrota da pobreza” anunciados pela varanda de Palazzo Chigi sem temer o ridículo, tornando a primeira de uma certa série de medidas demagógicas ou simplesmente imprudentes nas previsões e depois na administração.





Os cidadãos famintos e na miséria que Conte sonha para arrastar a praça para sobrecarregar um governo que teria aberto em sua visão de uma força aleatória no parlamento, embora aberta pela grillini como uma caixa de atum, talvez aqueles que contam a aparência ou entram no Restaurantes para os quais passa rapidamente e ainda não está ciente de sua miséria íntima e reservada. Os cidadãos que esperam pelo qual outras aventuras qualunquísticas já consumiram na história italiana, enquanto na Terra são reconhecidas – que isso continha que Conte na herança acabou sendo mais resistente do que o normal. Ainda hoje, apesar dos abismos locais, como no ano passado na Ligúria e Emilia Romagna, eles vagam pelas pesquisas acima de dez por cento dos votos. Isso pode dar a conta a sensação, apesar de um sistema eleitoral que não é mais proporcional a uma vez, para se sentir essencial como era na época, por exemplo, o partido de Bettino Craxi. Ele odiava saltos, como Eugenio Scalfari chamou uma vez, pensando em machucar o então presidente do conselho, que desde então prefere assinar o corsivi que ele enviou ao jornal de seu partido de Palazzo Chigi. Onde o líder socialista conseguiu por três anos e completamente ruim, apesar dos constantes anúncios de crises impressos como pôsteres da República da Carta di Scalfari, de fato. Outras vezes, outros homens, outras estrelas …