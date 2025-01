O governador da região de Belgorod Vyacheslav Gladkov disse que, depois de drones ucranianos na região, não houve feridos, os óculos foram quebrados em quatro casas. As palavras de Gladkov publicadas em redes sociais RIA News.

O chefe da região também disse que, depois de registrar a placa UAV, foram registradas redes locais de gás e elétrica, os serviços de emergência eliminam as consequências.

As informações sobre as consequências são especificadas, o desvio do sub-dinamismo continuará à luz do dia, disse Gladkov.

Antes, MK disse que o drone foi baleado na região de Tver.