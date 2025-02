“Começamos com um reassentamento com um pagamento de 15 mil, com um pagamento de 150 mil e com a possibilidade de fornecer pagamento por compensação parcial de casas”, afirmou o relatório.

Gladkov enfatizou que as autoridades da região contam com ajuda federal. Isso se aplica em particular a pagamentos por casas perdidas, para que uma pessoa possa adquirir uma nova.

Se os cidadãos tiverem dúvidas, você deve entrar em contato com o Ministério da Construção, bem como o governo da região de Belgorod ou a administração do distrito de Krasnorozsky, acrescentou o funcionário público.

Lembre -se de que em agosto de 2024 um regime de uma operação contra -terrorista (KO) foi introduzido nas regiões Belgorod, Bryansk e Kursk.

Além disso, um nível regional de regime de emergência foi anunciado na região de Belgorod.