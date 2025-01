Globo de Ouro 2025: Nikki Glaser será a anfitriã da premiação pela primeira vez; Se você está esperando piadas de Taylor Swift, termine conosco

Pela primeira vez, a comediante e atriz Nikki Glaser será a anfitriã do Golden Globe Awards 2025, que começará na manhã de segunda-feira (IST). Antes da premiação, Glaser faz um pedido ao público repleto de estrelas: “Não se leve muito a sério”.

O 82º Globo de Ouro será transmitido ao vivo pela CBS e Paramount em 5 de janeiro. Glaser será a primeira mulher solista a apresentar a premiação, e esta será a maior noite de sua carreira.

Ele começou sua carreira na comédia aos 18 anos. O comediante esteve no centro de controvérsias no passado, incluindo a crítica de Tom Brady, a “vergonha do corpo” de Taylor Swift e muito mais.

Glaser ganhou fama por sua inteligência desenfreada, especialmente em assados, inclusive recentemente para Tom Brady, a quem ele incitou sobre sua complexa vida amorosa e sua antiga defesa das criptomoedas.

Glaser disse ao Yahoo Entertainment que com certeza trará ao Globo a mesma energia que trouxe para o assado de Tom Brady em maio.

Os apresentadores costumam assar celebridades no público do Globo de Ouro. No entanto, Glaser não acha que as estrelas deveriam ter medo dele. “Não vou me esforçar tanto para que alguém fique ofendido”, disse ele.

Nikki Glaser ganhou as manchetes em 2020, quando seus comentários sobre a estrela pop Taylor Swift em um painel de televisão anterior apareceram no trailer do documentário Miss Americana de 2020 de Lana Wilson. “Ela é muito magra; “Isso me incomoda”, teria dito Nikki.

Mas quando questionado se “existe um mundo em que ela (Swift) apareceria em seu monólogo?” Glaser para a Variety: “Não, a menos que seja uma forma muito favorável. Ela esteve no Globo de Ouro no ano passado; Eu adoraria que ele estivesse na plateia este ano. Espero que este se torne um concerto que eu possa fazer várias vezes e poder tocar para ela, porque já a vi muitas vezes.”

Ele disse que seguirá o apresentador do ano passado, Jo Koy, que foi criticado por um monólogo de abertura mal feito e pelo ritmo apressado.

Glaser citou Tina Fey, Amy Poehler e Ricky Gervais como inspirações. Ela ganhou uma indicação ao Emmy por seu último especial, “Someday You’ll Die” para a HBO, que cobriu tudo, desde oferecer-se para pagar pelos abortos de suas amigas até seus hábitos pornográficos mais obscuros.

Não espere piadas do tipo ‘End Us’ Nikki Glaser decidiu não brincar nos bastidores de ‘It Ends With Us’ este ano.

“Acho que a coisa entre Blake Lively e Justin Baldoni está tão quente agora que mesmo uma simples menção a isso fará parecer que posso estar do lado errado das coisas, embora nunca estaria”, disse o comediante. Yahoo Entretenimento.

“Eu também não quero dar o nome dele; estou bravo por saber o nome dele, para ser honesto com você, então não preciso mais dizer isso.” Nikki Glaser disse citado pelo Deadline.

Sua declaração veio depois que a atriz Blake Lively fez sérias reclamações contra Justin Baldoni, seu co-estrela e diretor de It Ends With Us. Lively entrou com uma ação acusando Baldoni de assédio sexual, comportamento pouco profissional e de orquestrar uma campanha difamatória contra ela.

