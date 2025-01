Goa: Turista de Pune e instrutor do Nepal morrem em acidente de parapente no planalto de Keri

Uma mulher de 27 anos e seu instrutor morreram após cair em uma ravina enquanto praticavam parapente em Goa na noite de sábado.

Segundo a polícia, o acidente ocorreu na aldeia de Keri, no norte de Goa, e as vítimas foram identificadas como Shivani Dable, de Pune, e seu instrutor, Sumal Nepali (26), do Nepal.

A dupla caiu em uma ravina pouco depois de decolar de um penhasco no planalto Keri por volta das 17h de sábado, disse a polícia. Eles foram mortos no local.

A polícia disse que a empresa de parapente não obteve a devida permissão das autoridades competentes e estava operando ilegalmente. A empresa também não forneceu nenhum equipamento de segurança aos turistas.

Um caso foi registrado na delegacia de polícia de Mandrem contra o proprietário da empresa, Shekhar Raizada, por colocar vidas humanas em perigo e uma investigação mais aprofundada está em andamento, disse a polícia.